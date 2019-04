La gran estafa del pueblo de Lincoln: indignación de los vecinos por las rifas truchas del Carnaval

Los organizadores del Carnaval de Lincoln, uno de los más famosos de la provincia de Buenos Aires, están en el ojo de la tormenta. Como cada año, para la llegada del Carnaval se venden los números de la gran rifa en la que se sortea desde una camioneta 4x4, una auto, una moto, hasta un electrodomésticos como lavarropas y un Smart Tv. Son unos 10000 números y cada uno vale 1200 pesos. Se puede abonar en efectivo y con tarjeta de crédito. Este año, para estimular que compren más números en efectivo, prometieron un sorteo especial para quienes eviten el pago con tarjetas. Se vendieron en total 2700 números, una cantidad que sólo recaudó 3240000 pesos. La gravedad del conflicto son las idas y vueltas para determinar quienes son los dueños de los premios. Primero un error de horarios de sorteo, luego una trampa para sumar más dinero. Y los vecinos estallaron. Los responsables deberán asistir a una audiencia pública. La gran estafa llegó a oídos de BigBang gracias a la denuncia de una de las vecinas que se contactó con la redacción para exponer lo ocurrido.

Todo comenzó el 4 de marzo. Ese día era la fecha establecida para el sorteo, pero no hubo ganadores de los premios mayores. En otras palabras, quedaron los premios va-can-tes, imaginando la voz de Silvio Soldán cuando presentaba los resultados del Telekino. Pero en este caso no genera gracia, ni será señal de un final feliz... Entre los premios que sí fueron entregados, por ejemplo, se puede mencionar el caso del televisor de 55 pulgadas. Pero la ganadora del mismo tuvo inconvenientes con su premio. Lo retiró y llegó a su casa para instalarlo en su living. Al colgarlo en la pared notó que la pantalla estaba partida. Se acercó a pedir el cambio de la unidad y resultó sorprendida con una noticia desagradable. Le notificaron que no era la ganadora y le explicaron que había un error.

Los organizadores le dijeron que habían realizado el sorteo con los números de la lotería pero del horario equivocado. Se excusaron y aseguraron que debía devolverlo. Pero no fue el único problema. La mujer insistió con que deseaba quedarse con el premio y que debían cambiarle el artefacto. La respuesta que recibió fue que harían el cambio pero como técnicamente no era la ganadora, no iba a recibir nada. La hija de la ganadora realizó una publicación en su cuenta de Facebook reclamando explicaciones y relatando los detalles del mal momento. Los vecinos comenzaron a querer saber qué pasó y el panorama cada vez es más complejo.

"Nosotros devolvimos el televisor porque estaba roto y por un llamado de Mario Tarelli, uno de los organizadores, nos dijo que si bien no tenia ningún inconveniente en cambiar el televisor por otro que este en condiciones, pero que no había sido la adjudicada. Al igual que mi mamá había 7 ganadores más los cuales llamaron para que devuelvan los premios porque 'no les correspondían'. Nuestra pregunta fue si en caso de que el televisor no estuviera roto, y estuviera colocado en el living de mi casa, ¿qué sucedía? A lo que el señor Tarelli respondió que nos lo iban a venir a sacar. A lo que la abogada que lo acompañaba agregó, con un tono de obviedad, que si no eramos las adjudicadas lo más sensato era que dejemos todo en la nada. Pero en la publicación de los ganadores aparece el nombre de mi mamá, con el número de la rifa que ella había comprado. Y a los inoperantes que les llevo un mes darse cuenta del 'error humano' (así llaman a la truchada que se mandaron) fueron ellos. La única respuesta que nos dieron es que van a tratar de darnos algo de plata por los daños ocasionados y las "expectativas" generadas. No solo no tenemos el premio que nos informaron que ganamos por el escenario mayor del Carnavalincoln, si no que tampoco tuvimos respuestas concretas de que iba a suceder con el televisor", termina el reclamo que publicó.

Para calmar los ánimos, la organización decidió realizar un nuevo sorteo el lunes 8 de abril para entregar los premios faltantes. Durante este tiempo de idas y vueltas, continuaron vendiendo los números disponibles. Pero lejos de arreglarse, el problema empeoró. Sólo se anunciaron los tres primeros ganadores y el resto serán anunciados en una cena solidaria, a la que se accede si se compra una entrada que vale entre 500 y 1000 pesos. Es decir, que además de los 1200 iniciales, deben volver a abonar la entrada a la cena para enterarse si ganaron. Lo insólito es que no sólo compraron números los habitantes de la ciudad, sino personas de otras localidades. La inversión por una rifa que inicialmente era de 1200 pesos se volvió una fortuna: ahora deberán volver a Lincoln para ir a la cena, abonar la entrada, y esperar el anuncio. "Una verguenzaaaaaa.... nosotros somos de Bs. As. y no podemos ir a volver a comprar una TARJETA!!!! ?? Si ya pagamos $1200 de contado!!!!", se quejó una de las compradoras de la rifa en la página oficial del carnaval en Facebook.

"Es una verguenzaaaa!!! Como van a utilizar los premios de esta rifa para otra cosa!! No Tienen cara! 😠😠😠 Se cagan en los que compraron la rifa!!", sumó otra usuaria especulando el destino que le habrán aplicado al dinero con el que tendría que comprar los premios. Es de no creer. Ante esta situación, se elevó el reclamo a la Justicia municipal.

Desde el Concejo Deliberante, la oposición pidió la presencia de los organizadores para dilucidar las dudas generadas por el sorteo fallido del 4 de marzo de 2019 de la Rifa Carnavalincoln. Los concejales del partido Justicialista y Unidad Ciudadana presentaron en el concejo Deliberante una iniciativa que propuso convocar a los organizadores de la rifa de Lincoln para dar explicaciones de los errores ocurridos durante el sorteo en audiencia pública.

"Presentamos un pedido de informe porque la rifa del Carnaval que fue un bochorno. Nosotros fuimos a visitar a una señora que había ganado su premio y tenía pensado vender el auto que había ganado para poner un comercio y fue todo una mentira", sostuvo el concejal Martín Folcia de Unidad Ciudadana en el canal Somos Lincoln.

"Este pedido de informe fue para convocar a Mario Tarelli -organizador responsable- y también al presidente de la Asociación Civil, para que vengan a una audiencia pública para que podamos preguntarle por todos los errores que se cometieron. La transparencia de esta rifa no está clara", sostuvo y agregó que los organizadores tienen que ir al Concejo Deliberante y responder en la sesión públicamente. "Deberán responder todo lo que nosotros le preguntemos como dudas. Son las dudas de todos los linqueños", sentenció. Y ahora los vecinos mantienen sus reclamos en las redes sociales y esperan las explicaciones correspondientes.