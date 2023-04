La grave acusación de la mujer que denunció al DT del plantel femenino de Boca por abuso

Florencia Marco habló por primera vez con los medios de comunicación luego de radicar su denuncia contra Jorge Martinez, entrenador del equipo femenino de Boca, por abuso sexual.

Al comenzar, la trabajadora de prensa manifestó que se encuentra acompañada por sus colegas y compañeros, pero advirtió que no se sintió apoyada por parte del Club en el que trabajó durante más de una década: “Boca fue y es mi casa desde hace 11 años. Estoy triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar y proteger”.

Respecto a la instancia judicial en la que se encuentra, Marco pidió “que se haga justicia”. “Que sigan cuidando a las mujeres, que las próximas generaciones que están en el fútbol femenino, que crece día a día, sean cuidadas y no tengan que pasar por esto que pasé yo, y que se empiecen a crear espacios donde se puedan hablar de estas situaciones y realmente haya contención”, aseguró.

Si bien aclaró que cualquier tipo de violencia contra la mujer es igual de repudiable, Florencia advirtió: "El abuso institucional es mucho más grave del que podemos vivir en la calle porque estar todos los días con el abusador es muy fuerte y difícil, hace mucho daño”.

Al ser consultada por si cree que hubo un cambio luego de su denuncia, Marco consideró que “a partir de esto, muchas mujeres se pudieron dar cuenta de que estamos naturalizando y viviendo en espacios que no son los correctos”. “Tenemos que naturalizar espacios de contención, de cuidado, de respeto, empatía, no de violencia y de abuso”, recalcó.

Cuando Florencia denunció y dio a conocer por primera vez su historia, muchas compañeras estaban transitando o habían pasado por lo mismo. “Esto se conoce desde hace mucho tiempo, muchas compañeras estaban conmigo y me decían ‘a mí también me pasó o me está pasando’, pero después eso es un tema personal de cada uno, yo hoy todavía no entiendo cómo estoy hablando acá con todos ustedes y llevando esto adelante, porque es algo muy fuerte, no es fácil afrontar toda esta situación y exponerlo. Hay miedo, hay vergüenza, un montón de situaciones que las tiene que pasar cada uno”, explicó.

A Marco le costó más de un año poder hacer pública su denuncia y advirtió que no es la única, pero consideró que cada persona “tiene que tener su tiempo para llevar adelante todo esto y entender que es un abuso”.

“No sentí apoyo de Boca Inclusión, por eso estoy acá. Lamentablemente se tuvo que hacer mediático para que a esta persona la corrieran de su espacio sabiendo lo que estaba pasando adentro”, sintetizó.