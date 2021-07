La grieta... del pene: de la interpelación del hijo de Alberto al feroz cruce entre Canosa y Novaresio

La polémica por la compra de penes de madera, que dicho sea de paso se bajó ya que no era redituable como habían cambiado las condiciones de la licitación para el ganador de la misma, hizo que hasta el hijo del presidente Alberto Fernández, Tani, saliera a opinar sobre el tema.

El hijo del jefe de Estado utilizo sus redes sociales para criticar a quienes, valga la redundancia, criticaron la compra de penes de madera debido a que consideró que se trababa de una cuestión “machista”. Cabe recordar que el Ministerio de Salud avanzó con la compra de 10.000 penes de madera, por un total de $13 millones, para campañas de concientización y educación sexual.

"Me llega por cucaracha que me hicieron tendencia en Twitter por lo de la compra de los penes de madera", escribió fue una de las primeras reacción de Dyzhy, nombre artístico del hijo del Presidente, en sus historias de Instagram. "Todo lleno de comentarios homofóbicos por supuesto, porque son tan cortos de mente que no pueden insultar con nada más", agregó.

No conforme con esto, Fernández volvió a la carga con en su cuenta de Twitter, en donde también remarcó que se trataba de una cuestión machista. "Lo bueno de los #PeneDeMadera es que van a servir para educar personas que no seguirán reproduciendo chistes típicos de una generación machista que quedara definitivamente atrás. No se metan con Dyhzy #Estanislao", rezaba el comentario de un usuario. Sobre la captura, el hijo del presidente de la Nación expresó: "Ojala algún día todxs entiendan la importancia de la ESI”.

Pero los cruces y quejas no fueron potestad únicamente del hijo del presidente. Poco después, en el pase que protagonizan por la señal de noticias A24, Viviana Canosa y Luis Novaresio se cruzaron fuertemente al tener miradas opuestas sobre la cuestión. Visiblemente con ganas de sacar cuanto antes el tema porque tenia una opinión que brindar, Novaresio puso sobre la mesa la agenda del día y le remarcó a su compañera de señal que no estaba de acuerdo con lo que había dicho antes.

“He visto cosas insólitas. Los penes de madera no son ni consoladores, ni elementos de autosatisfacción. Son para explicar algo que damos por supuesto con nuestro estándar de vida, pero que en muchos sectores de la sociedad tiene dificultades para acceder a la información”, sostuvo. Casi de inmediato Canosa, que se notaba no estaba feliz con la polémica, le salió al cruce. “¿Pero no podemos hacerlo con una botella de agua como las que usamos y tiramos y no gastamos tanta guita?”, preguntó Canosa. “Yo no soy pacata y a mi un pene no me asusta. ¿Pero hace falta?”, retrucó ella.

El conductor siguió en su línea. “¿Estamos de acuerdo con que hace falta enseñar a usar el preservativo? Porque vivimos en una sociedad que se opone al aborto, a la ESI, a los anticonceptivos. No es mucha guita, son 75 mil dólares”, le respondió. Y Canosa contraatacó: “Nadie está en contra”. “Yo estoy en contra de gastar guita en lo que no hay guita”, agregó.

“Con ese criterio diría que cierren el Teatro Colón, y no es así”, afirmó Novaresio ante la decisión de Canosa de llevar la cuestión al plano del gasto público. “El Colón lo tenés. Los penes los fuiste a buscar”, le dijo Canosa. Y sobre el final, llegó lo más fuerte de la discusión.

Fue cuando la conductora dijo que en lugar de gastar en eso, le podrían haber dicho a los que promovieron la ley del aborto que enseñen como no tener un hijo “antes que abortarlo” y empezó a enumerar cómo fue su militancia en contra de ese derecho. “Ahí está. Valoro tu sinceridad por decirlo. Pero no los vi militar activamente por la educación sexual, al contrario, se oponen”, le devolvió Novaresio.

Lejos de terminar ahí, y ante el problema que se avecinaba, desde la producción de ambos programas optaron por dar por terminado el pase y que comience el programa de Luis Novaresio.