La grieta en su peor momento: golpearon al periodista Roberto Navarro y atacaron por redes a Campanella

A pocos días de las elecciones presidenciales, la grieta que divide a la sociedad está más presente que nunca y llegó también a personalidades conocidas del mundo del cine y del periodismo. Según denunció esta tarde el periodista Roberto Navarro, tres jóvenes lo esperaron a la salida de su trabajo para golpearlo, mientras que el director de cine Juan José Campanella recibió insultos y críticas durante horas en las redes sociales por sus comentarios contra el kirchnerismo.

"Hoy, luego de un hermoso programa, salí de la radio y me esperaban tres muchachos para agredirme. Me insultaron y empujaron. Me defendí, como corresponde. Este es el odio que está inculcando Macri", escribió luego del mediodía en su Twitter Navarro, para dar a conocer que en las últimas horas sufrió un ataque de parte de personas que no conocía.

Según indicó, al salir de los estudios de El Destape Radio, donde hace su programa #Navarro2019, fue interceptado violentamente por tres jóvenes que no lo dejaron llegar hasta su auto. "Uno me pasó por atrás y me empujó sobre los otros dos. Me di cuenta que venía el empujón e intenté esquivarlo y le pegué. Seguí caminando hasta el auto, entré y se me pararon adelante", explicó en diálogo con su colega Pepe Rosemblat.

Hoy, luego de un hermoso programa, sali de la radio y me esperaban tres muchachos para agredirme. Me insultaron y empujaron. Me defendí, como corresponde. Este es el odio que está inculcando Macri. — Roberto Navarro (@robdnavarro) October 22, 2019

"Me dijeron que no iba a llegar al auto así que ya sabían donde lo dejo todos los días. Sabían dónde trabajo y dónde dejo el auto. Y vinieron a atacarme. Me vinieron a pegar, a querer entrar al auto", sostuvo, aunque agregó que después del episodio quedó nervioso porque se dio cuenta de que no hay límites.

Por su parte, el director de cine y televisión, Juan José Campanella, está en boca de todos desde hace horas, luego de haber asegurado que el periodismo erosionó el gobierno de Mauricio Macri.

"Por cuatro años la mayoría del periodismo erosionó al primer gobierno que los respetó. Con total libertad, ocultaron todos los triunfos y subrayaron cada derrota. Ahora lloran al ser escupidos nuevamente. No sé si esta vez podremos ayudarlos. Ojalá que sí", escribió en Twitter después de que en medio de una protesta en el consulado chileno por la crisis política y social agredieran a un camarógrafo y a un fotógrafo.

Por 4 años la mayoría del periodismo erosionó al primer gobierno que los respetó. Con total libertad, ocultaron todos los triunfos y subrayaron cada derrota. Ahora lloran al ser escupidos nuevamente. No sé si esta vez podremos ayudarlos. Ojalá que sí. #AndaATrabajarDePeriodista https://t.co/TrlUpAIj80 — Juan José Campanella (@juancampanella) October 22, 2019

Como era de esperarse, rápidamente el cineasta recibió una ola de críticas y hasta se convirtió en tendencia en la red social, ya que muchos usuarios y periodistas le contestaron, como fue el caso de Tato Young, quien le respondió que le preocupa mucho que alguien crea que el periodismo puede definir el rumbo de un gobierno.

Admiro al @juancampanella artista, pero me preocupa que crea que el periodismo define el rumbo de los gobiernos. Es muy K eso. https://t.co/ffo3W2NLMi — Tato Young (@eltatoyoung) October 22, 2019

Habitualmente Campanella usa su Twitter para poner mensajes a favor del macrismo, e incluso después de su comentario contra la prensa, sostuvo que todos aquellos que quieran un país sin violencia y corrupción, deben votar el domingo a Cambiemos.