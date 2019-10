La grieta llegó a TN: feroz debate entre periodistas a raíz de la salida de Cristóbal López y De Souza

Algunos periodistas de TN fueron protagonistas en las últimas horas de un nuevo, intenso y acalorado intercambio de opiniones. ¿La diferencia con los casos anteriores? Es que esta vez el fuerte debate entre compañeros se originó en vivo, en el segmento de las 10 a las 13 que conducen Guillermo Lobos y Lorena Maciel por la pantalla del canal de Noticias.

Todo comenzó cuando Adrián Ventura daba detalles de la salida de Cristóbal López y Fabián De Souza: los empresario recuperaron su libertad después de casi dos años de prisión preventiva, tras la aceptación por parte del juez federal Claudio Bonadio de los seguros de caución que presentaron para cubrir la fianza de 60 millones de pesos que les había fijado.

En ese momento, el periodista aseguró que con la liberación de los empresarios, ya no quedaba nadie detenido. “Dentro de seis meses no va a quedar, nadie, ni el loro en la cárcel. La Argentina es así, no les pidamos a los jueces ser héroes, porque nadie les paga para que sean héroes”, dijo.

Fue en ese momento que Guillermo Lobo lo interrumpió y afirmó que “ser héroe no se trata de dinero’’, a lo que Ventura agregó: “Ya lo sé, porque nadie les paga para ser héroes. Vos me discutís como si yo estuviera en la otra posición, pero estamos en la misma posición”.

Visiblemente incómodo con el debate que se había originado a raíz de su comentario inicial, el periodista le aclaró a Lobo en reiteradas oportunidades que estaban “del mismo” bando: “Yo no estoy del otro lado, no estoy en la otra posición. Hago un análisis muy realista de lo que es la Argentina”.

En ese momento, Lobo cuestionó su comentario, le remarcó que “la cuestión es naturalizar lo que no es natural” y le dio la palabra a su compañera, Lorena Maciel. “Lo que quería agregar en una tercera posición, no sé con quién estoy y con quién no estoy, los estoy escuchando a ambos y es la misma posición, pero el médico opera bien, el 90% de los médicos actúan bien y el 90% de los jueces no actúa bien y esto lo tenemos que reconocer’’, sostuvo la periodista.

Una vez más, Ventura rechazó la postura de su compañera y sumó: “El 90% no, estamos hablando de Comodoro Py. La sociedad votó a Cristina Kirchner, cuando Cristina Kirchner está imputada y tiene gravísimas causas de corrupción y a una parte de la sociedad no le importa’’.

Fue entonces que Maciel le recordó que está diciendo lo mismo que dijo Macri después de las Paso, quien culpó a los votantes tras el feroz incremento del dólar al día siguiente de las primarias. “Yo no adhiero a Macri”, lanzó Ventura y ella agregó: ''Los periodistas no podemos sobre adaptarnos a una situación que está irregular y verlo como algo normal y me parece que está bueno que lo señalemos, ‘ey esto no está bien’’’.

Al final, Ventura se sintió solo y expresó su sensación: ''Pero Lorena lo estamos señalando, no me dejes del otro lado como que no lo estoy señalando. No seamos hipócritas, porque un sector de la sociedad no ve mal la corrupción, no le importa”, dijo, mientras que Maciel rechazó su postura, afirmó que no la comparte y sostuvo “la situación económica” del país es “extrema”.