"La hélice del barco la golpeó": quién es la fotógrafa marplatense que perdió un brazo en Brasil

El trabajo de Brenda Gisel González podría ser catalogado como ideal por muchas de las personas que la conocieron. La fotógrafa marplatense, que desde hace 10 años vive en Arraial do Cabo, un paradisíaco lugar localizado en la Región de los dos Lagos del estado de Río de Janeiro, se encargaba de inmortalizar a los turistas que viajaban en las embarcaciones del lugar. En una de estas travesías fue que sufrió el accidente que, en los últimos días, llevó a que le amputen la mano derecha y parte del antebrazo.

Es que a la mujer de 30 años, según el testimonio de su hermano mellizo Braian, mientras estaba en Praia do Pontal do Atalaia, se vio envuelta en el confuso episodio. "Algunos dicen que vino una ola y ella por proteger a un niño cayó, pero no se sabe bien", reveló el hombre que vive en España, ante Canal 8 de Mar del Plata. Tras sufrir heridas de gravedad, fue trasladada al Hospital General de Arraial do Cabo, donde ya pasó por dos operaciones reconstructivas tras la amputación.

Más allá del difícil momento sanitario de la fotógrafa, lo cierto es que está fuera de peligro y la problemática más fuerte pasa por lo económico, ya que la recuperación tomará mucho tiempo y costará mucho dinero. "Le queda un buen tiempo en la clínica. Si bien la situación de riesgo ya pasó, tiene por delante cubrir los gastos de los próximos meses y la prótesis", explicó Braian ante 0223. "Ella es una trabajadora independiente y con una nena de cinco años la situación se le va a hacer difícil. Esperamos que se reponga pronto y que salga adelante", agregó.

Por estos motivos es que desde su entorno ya comenzaron con la puesta en marcha de una colecta solidaria que logre sostener la vida de la mujer mientras dure la recuperación, al mismo tiempo que sirva para afrontar los gastos correspondientes a todo lo que se refiere a su tratamiento médico. La colecta funciona a través de la plataforma brasileña Vakinha, donde ya están muy cerca de cumplir el objetivo establecido de los 50 mil reales. Para quienes quieran colaborar desde la Argentina, podrán hacerlo depositando en la caja de ahorros que está a nombre de Virginia Natalia Dimanche, a través del alias Todos.por.bren.

Por otro lado, hubo una persona famosa que la conoce y que se entristeció mucho con la noticia. Se trata de Belén Francese, quien frecuentó a la fotógrafa hace tres años cuando estuvo de viaje en la localidad donde Brenda trabajaba. "Qué tragedia, por Dios", expresó la poeta ante BigBang, mientras que aseguró que se puso a disposición de la familia en cuanto se enteró. "Fueron muy serviciales y amorosos con nuestro viaje", recordó.

Quien también utilizó las redes sociales para manifestar la solidaridad con la fotógrafa es su ex pareja y el padre de su criatura. "Bren, la mamá de mi hija, sufrió un terrible accidente en Arraial do Cabo y perdió parte del brazo derecho. Estamos haciendo una vaquita para ayudar en costos de recuperación y en todo lo que sea necesario para que no le falte nada ya que no sabemos por cuánto tiempo no podrá trabajar. Realmente estamos todavía sorprendidos por todo lo que pasó pero de pie y luchando por Cali y porque Bren está viva. Ella tiene muchas ganas de vivir y ver crecer a su hija", escribió en sus redes sociales.