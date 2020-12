La hermana de Diego denunció que sus hijas lo abandonaron y Dalma le respondió: "La llamé cinco veces y nunca me atendió"

Después de que Ana, una de las hermanas de Diego Armando Maradona, saliera a decir que Dalma y Gianinna lo habían abandonado antes de su muerte, en las últimas horas, muy apenada y sin ánimos de enfrentamientos, la hija mayor del "Diez" le respondió a su tía: "A esa señora la llamé y no me atendió".

Ana Maradona dijo que Dalma y Gianinna abandonaron a su padre.

El escándalo familiar comenzó luego de que la Justicia empezara a investigar las circunstancias en la que el astro del fútbol perdió la vida. Según cree la fiscalía a cargo de la causa, es posible que Maradona no haya recibido la atención médica que necesitaba al estar en su casa en una supuesta internación domiciliaria, que finalmente no fue.

En medio del dolor, Yanina Latorre aprovechó su espacio como panelista en Los Ángeles de la Mañana para decir que el verdadero problema de las hermanas de Diego era que ahora se habían quedado sin la persona que las mantenía, ya que él siempre les daba dinero para vivir.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Enojada, Ana Maradona salió a su cruce, y en las últimas horas se comunicó con el programa que conduce Ángel de Brito para desmentir categóricamente a Latorre. “Esta señora que está hablando no sabe nada, está mandada por las hijas de mi hermano. Ni mis hijos ni los hijos de mis hermanas vivían de Diego. Era muy generoso, a veces nos regalaba algo, pero nosotros nunca vivimos de él. Como ellas vivieron, porque sin Diego no habrían sido nada, que se queden calladas y no nos entierren a nosotros. Encima del dolor que tenemos, que nosotros sí que tenemos dolor, no como ellos por el testamento o lo que tengan que hacer. A nosotros nunca nos interesó eso”, sostuvo respecto a sus sobrinas.

Además, dejó en claro que no tenía ningún problema personal con Dalma y Gianinna, y mucho menos con Claudia Villafañe, pero dijo que en realidad quienes no la querían eran ellas tres.

Por estas duras declaraciones, y sin salir al aire en vivo, hoy Dalma Maradona decidió romper el silencio, y se comunicó directamente con De Brito, a quien le comentó que está "destruida" por la muerte de su padre y que "por respeto a él" no va a contestarle "ahora" a su tía.

Dalma Maradona aseguró que su tía nunca le atendió el teléfono.

"Nosotros no mandamos a Yanina (Latorre) a decir nada. Nosotros no estamos hablando con nadie. Vi lo que dijo mi tía pero por respeto a mi papá, ahora no le voy a contestar", leyó el conductor al aire, tras el mensaje enviado por la hija del "Diez".

Además, dijo que a "esa misma señora" que ahora dice esas cosas, ella la llamó por teléfono y nunca la atendió. "Me contestó su nuera, me dijo 'después te llama', y nunca más se comunicó más conmigo", relató el conductor y mostró una captura de las cinco llamadas que le hizo a su tía Ana sin respuesta.

"Estoy destruida y no sé cómo seguir adelante. Voy a salir por mi hija pero no sé cómo voy a hacer y no tengo ganas ni de hablar. No veo tele ni nada, hablo con mi hermana y con mi mamá. Son tres hermanas en contra de la familia", agregó por último Dalma.