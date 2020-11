La historia de la camiseta de Boca que Dalma eligió para el féretro de Diego

Los restos de Diego Maradona comenzaron a ser velados durante la madrugada en Casa Rosada por su familia y amigos más cercanos. Cerca de las seis de la mañana, se autorizó el ingreso al público para dar comienzo al último adiós público del ex futbolista. La historia de la camiseta que Dalma eligió para que acompañe a su padre hasta el entierro.

El féretro de Maradona fue ubicado ayer por la noche en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos. Decenas de camisetas fueron arrojadas por quienes se hicieron presentes para despedir al Diez, así como flores y fotos del ex futbolista. Sin embargo, por decisión de su hija mayor, dos camisetas fueron colocadas sobre el cajón: la emblemática diez de la Selección y otra de Boca, la misma que Maradona usó el 10 de noviembre del 2001 en su partido despedida en La Bombonera.

Ese día, cuatro años después de haber anunciado su retiro del fútbol, el Diez tuvo su partido homenaje. Participaron figuras como Roberto Ayala, Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti, Pablo Aimar, Enzo Francescoli, Éric Cantona, Davor Suker, Juan Román Riquelme, Carlos Valderrama, Nolberto Solano y René Higuita, entre otros. "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", aseguró conmovido Maradona al finalizar el encuentro.

El tremendo discurso de Diego Maradona en su despedida desde La Bombonera

Es increíble, lo va a ver el mundo. Cuando yo se lo contaba, no era creíble. Ahora, el mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos. La pasión que tienen por el fútbol y la pasión que, gracias a Dios, tienen por un número 10, que alguna vez les arrancó una sonrisa.

Yo la verdad es que no puedo, no sé con qué pagarles, de verdad. Traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlos felices a todos ustedes. Creo que lo logré y, la verdad, es que hoy no me lo esperaba. Esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Les agradezco con mi corazón.

Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no se termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo (Coppola) y de todos los jugadores de fútbol del mundo entero.

El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no, la pelota no se mancha.

Quiero agradecerle a todos los jugadores, los que hoy jugaron y quiero un aplauso grandísimo, el más grande de todos, a los que jugaron hoy al lado mío. A los jugadores que no vinieron, los sigo respetando como antes. No, para mí no cambia absolutamente nada. Quiero agradecerles también en especial a Marcelo Bielsa y a Julio Grondona, que podemos tener diferencias con Julio, pero yo digo que es el mejor dirigente argentino, porque los otros demuestran ser muy malos.

Gracias a este templo del fútbol que es La Bombonera. Muchos caudillos se cagaron en esta cancha. Muchos caudillos que decían que jugaban en todas partes del mundo, cuando venían acá iban muchas veces al baño. Por eso, no hay cancha como esta. Para disfrutar, para presionar al rival. Por eso le agradezco a Dios que haya creado La Bombonera y que me haya hecho de Boca.

Quiero dedicarles todas estas emociones juntas a Dalma y a Gianinna, que son mis ojos, son mi alma. Gracias, porque esto no lo hicieron por mí, lo hicieron por ellas. Buenas tardes y que este amor no se termine nunca. Se los pido por favor, en nombre de mis hijas y de mi familia. Buenas tardes y gracias. les debo muchísimo. Los quiero mucho. Chau.