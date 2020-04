La historia de los astronautas que estuvieron un año en el espacio y regresaron a la tierra en medio de la pandemia

Tres astronautas que trabajaron durante meses en la Estación Espacial Internacional (un centro de investigación en la órbita terrestre) regresaron este viernes a la tierra, desde donde partieron el año pasado, cuando de la pandemia del coronavirus todavía ni se hablaba.

Por eso mismo, todo el equipo que recibió a los recién llegados debió someterse a un test para saber si estaban infectados, y una vez que los tres astronautas emprendieron la vuelta, tuvieron que ser recibidos con un protocolo muy diferente al habitual.

El estadounidense Andrew Morgan llegó a la EEI en julio de 2019, mientras que el ruso Oleg Skrypochka y la estadounidense Jessica Meir viajaron al centro espacial en setiembre de 2019, algunos meses antes de que se confirmaran los primeros casos de COVID-19 en China.

Desde el espacio, los tres se enteraron de lo que pasaba en el planeta tierra, aunque desde donde estaban les costaba mucho poder enterarse de los cambios que hubo en todo el mundo durante el último tiempo.

"Ha sido casi surrealista ver la expansión de la pandemia allá abajo en la Tierra”, dijo Meir en una reciente videoconferencia con periodistas, y agregó que desde el espacio la tierra se veía tan maravillosa como siempre, y que por eso les costaba creer que se hubieran sucedido tantos cambios desde su partida.

Skrypochka y Meir han estado 205 días en el espacio, mientras que Morgan vivií allí 272 días. El regreso de los tres profesionales sucedió este viernes, pero su recibimiento fue diferente a los anteriores, ya que el coronavirus obligó a realizar cambios en los operativos habituales.

En general, la cápsula que los transporta de regreso aterriza en Kazajstán, y un equipo recoge a los viajeros espaciales y los lleva al aeropuerto más cercano para que vuelen a sus destinos particulares. Sin embargo, en este último tiempo Kazajstán declaró el estado de emergencia y casi todos sus aeropuertos están cerrados.

De este modo, al arribar, los tres volaron en forma separada en helicóptero hasta Baikonur, donde luego se dividieron. Meir y Morgan tuvieron un viaje de tres horas desde Baikonur para tomar el jet de la NASA que los esperaba en el sitio de aterrizaje más cercano para llevarlos a Houston. Para Skripochka, el viaje fue un poco más breve, ya que tomó un avión ruso en el cosmódromo para volver a su casa cerca de Moscú.

Por desgracia, ante la aparición del COVID-19, los astronautas deberán quedarse aislados por un tiempo, ya que su sistema inmune podría haberse debilitado por la permanencia en el espacio.

"Será difícil no poder abrazar a mi familia y mis amigos luego de estar en el espacio durante siete meses. Creo que me sentiré más aislada en la Tierra que en la EEI. Allí estamos muy ocupados con proyectos increíbles y no sentimos el confinamiento”, se lamentó Meir.

Del mismo modo, todo el equipo que participó del recibimiento de los astronautas está ahora en cuarentena, aunque antes tuvieron que someterse a un test para comprobar que no estaban infectados con COVID-19.