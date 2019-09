La historia detrás del honesto dibujo de una niña de 6 años que se hizo viral en Twitter

Se sabe que las redes sociales son un espacio para compartir contenidos con nuestros amigos y seguidores, aunque muchas veces las cosas que publicamos escapan de nuestro control, y se convierten en virales sin que lo deseemos. Algo así le pasó a la periodista María Paula Zacharías, quien hace unos días posteó un dibujo de su hija de seis años, y sin quererlo, la pequeña obra de arte sumó más de 17.000 retweets y 90.000 me gusta, además de cientos de comentarios.

Todo comenzó el lunes 13 de septiembre, cuando la maestra de lengua de Julia le pidió que hiciera un dibujo que reflejara la noticia más importante de su fin de semana. Sin dudarlo, la niña de seis años recordó que había ido a la casa de su prima Drusi, y que allí habían intentado adiestrar a su perro, llamado Oso.

Sin embargo, lo que le quedó muy grabado a la nena no fue el entrenamiento a la mascota, sino el tarascón que una de sus primas recibió cuando el cachorro sin querer le rozó la mano mientras jugaban.

"Las chicas se fueron a jugar a la casa de su prima, que tiene un cachorro al que adoran. Lo miman como a un bebé aunque pesa casi 40 kilos. El juego favorito de las tres nenas es entrenarlo: enseñarle a dar la pata, dar saltitos y sentarse, a fuerza de rascarle la oreja y darle comida. Sucede que el cachorro, Oso, como bien indica su nombre, es una bestia bastante grande, y en su afán a veces no mide la fuerza. En un rapto de alegría, un diente rozó una de las seis manitos y un exabrupto se escuchó en toda la cuadra", contó su mamá, colaboradora del diario La Nación.

Como el dibujo se volvió viral en poco tiempo por la frase que la nena le sumó, dice "Oso la concha de tu madre", Zacharías decidió escribir una nota para contar cómo había ocurrido la mordida del perro, y cómo también la mini obra de arte le gustó tanto a los twitteros.

Julia, seis años, haciendo periodismo del bueno: cita directa sin editar. Periodismo verdad. pic.twitter.com/0GE2Xr1EMr — M. Paula Zacharías 💚 (@pzacharias) September 13, 2019

Sin embargo, la repercusión fue tan grande, que finalmente María Paula Zacharías decidió relatar con sus palabras lo que vive desde que el dibujo fue publicado en Twitter a modo de diversión.

"Un día abrí el cuaderno de mi hija Julia y encontré algo que me hizo desternillarse de risa. Lo compartí con mi familia y amigos, y todos a las carcajadas. Me tenté, y lo puse en Twitter, porque además de gracioso es profundamente periodístico. Lo que está pasando ahora con el dibujo ya no lo es tanto. Diarios, radios y noticieros de televisión lo analizan como exégetas porque es viral en las redes: 91.500 favoritos, 17.500 retuits, contando sólo los del posteo original", sostuvo.

Además, la periodista especializada en arte explicó que a pesar de que el dibujo le dio mucha gracia, lo que más le dio orgullo es que su hija haya citado la frase textual que dijeron ella y sus primas, aun cuando tenía un insulto.

Aunque Zacharía le pidió a la nena que borrara la mala palabra, Julia le contestó que no lo iba a hacer porque eso que escribió es exactamente lo que pasó. "Todos los lunes en la clase de Lengua los alumnos de primer grado hacen el dibujo sobre las actividades del fin de semana. Julia lo hizo, y con buen criterio periodístico eligió un foco llamativo y noticioso: ese momento dramático del adiestramiento. Por eso me dio tanta gracia, y porque no le tembló el pulso cuando tuvo que poner una cita directa polémica sin modificarle ni una coma. Se sabe, jamás debe editarse un testimonio", aclaró por último la periodista.