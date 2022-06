La historia detrás del viral de la nena que usa el inclusivo y que estalló por el escándalo en la Ciudad

“La seño dice que el todes no existe, yo se lo explico y se lo explico y dice que no existe. Pero por más de que me diga eso yo lo sigo teniendo en mi vocabulario”. Con esas palabras, una nena le contaba a su mamá el gran problema que tenía cada vez que iba a la escuela, cuando una de sus maestras le decía que no era correcto usar el lenguaje inclusivo para hablar.

Si bien el video fue furor en 2018, cuando aparentemente se grabó, en las últimas horas volvió a circular en todas las redes sociales, ya que tomó una verdadera trascendencia tras la decisión del Gobierno de la Ciudad de suspender el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas del distrito.

Sucede que hace solo unos días tanto el jefe de Gobierno porteño como la ministra de Educación de la Ciudad anunciaron que de ahora en adelante no se podrá usar el lenguaje inclusivo en las aulas porque "genera un obstáculo en la comprensión y fluidez lectora y de escritura por parte de los estudiantes".

Además, desde CABA aclararon que aquellos docentes que igualmente lo usen tendrán que someterse a "un proceso administrativo disciplinario".

En medio de este escandaloso contexto, en el que además las críticas y los fuegos cruzados son permanentes, es que volvió a ser furor en las redes sociales el video de una nena de aproximadamente 8 o 9 años, quien se sentó a explicarle a su mamá el drama que vivía en la escuela cada vez que usaba el lenguaje inclusivo.

Si bien el video es del año 2018, impresiona la vigencia que mantiene y el nivel con el que la pequeña pudo explicar el uso que le da. "La seño que me dice que el todes no existe y yo se lo explico y se lo explico y me dice que no existe, pero por más que me diga que no existe, yo lo sigo teniendo en mi vocabulario", contó.

Según explica la menor en el video, ella usa el lenguaje inclusivo para incluir a quienes no se tienen identificados por los canones establecidos por la sociedad, aún así su señorita no le permite que lo haga en clase. "Un día me dijo 'a ver, ¿qué significa? y yo le dije 'que los, las y les trans no se sienten identificados con todos y todas. Que hay trans que sienten hombres, trans que se sienten mujeres, pero hay algunos que no se sienten ni mujeres ni hombres y que los, las y les trans reclaman eso", contó sobre la charla con su maestra.

Además, reveló que una de las docentes la amenazó con mandarla a la dirección su seguía usándolo, pero que por suerte al final eso no ocurrió. "Si yo iba a la dirección, la misma directora iba a retar a la señorita porque la directora habla con lenguaje de género.