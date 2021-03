La hoja de ruta de Soria, la búsqueda de Maia y más vacunas: las 7 noticias del día

Luciana Salazar se cruzó con el abogado de Redrado en Polémica en el Bar

La polémica en torno a la “reconciliación” entre la modelo Luciana Salazar y el economista Martín Redrado sumó un nuevo capítulo ayer cuando ella se cruzó con el abogado de él, Fernando Burlando, en Polémica en el Bar.

Frente a las cámaras, el abogado empezó a decir que tuvo que ir a la Justicia como consecuencia de las críticas en medios que hacia Luciana, después de que aparecieron las fotos de Redrado con otra mujer en Miami esperando para vacunarse contra el coronavirus (Covid-19).

"La situación da para ser denunciada. Tuvo que recurrir a la Justicia para frenar el embate mediático. Sin lugar a dudas está en inferioridad de condiciones. Él dice que no volvió con ella. Hay dos campanas", dijo el abogado del economista. Y agregó: "Lo que dice Martín no tiene nada que ver con esa situación. Y los hechos hablan de que esa situación no es así. En una pareja es importante saber lo que quiere uno y el otro. La relación es de dos".

El abogado afirmó que Redrado le dijo categóricamente que no volvió con Salazar.

Cabe señalar que Luciana estalló en redes sociales cuando vio una foto de Martín en Miami con Lulú Sanguinetti, su última novia. "Los dos tienen que estar de acuerdo que van a tener una pareja estable y si va a tener una figura paterna. Me dijo que se la saque de encima porque lo está hostigando. Dijo que este episodio ya lo vivió hace muchos meses. Martín tiene familia, hijos. Nos estamos escuchando una sola campana", expresó Burlando.

Luciana estaba mirando el programa y pidió salir al aire de inmediato. Hubo un picante cruce entre el abogado y la rubia.

"Primero y principal quiero decir que sí me vi con Martín Redrado. Él me invitó a Miami y estuvo con él. Te puedo probar que es mentira lo que él dice. Salimos juntos y no nos escondimos. Pasa que yo no le mando a los medios porque sabía que había cortado recientemente con su pareja. Tengo esto para demostrarte en la Justicia, yo le pedí que no nos mostremos en lugares donde hay argentinos", dijo Luciana.

Y agregó: "Yo lo vi. Estuvimos en Miami y salimos a comer. Vos a mí me tratás de mentirosa. ¡Cómo no le voy a decir lacra si me está jugando sucio! Soy una figura pública, también vivo de mi imagen y no me merezco el maltrato y destrato. El que me hostigó fue él. Él insistió constantemente para que estemos. Voy a probar todo. El que insistió para que esté con esta relación fue él. Esto pasa porque él se maneja mal. Te voy a recordar todo lo que pasó desde que salí con Martín Redrado. A su ex esposa, Ivana Pages, le decía una cosa y a mí otra. Es su historia con las mujeres. Estaba con Granata y me seguía escribiendo a mí".

"Para lo que él es una injuria para mí es una violencia de género", remató la rubia.