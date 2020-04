La increíble historia de Andy Ruiz, el rechoncho boxeador que fue campeón de los pesados, perdió la corona y busca recuperarla

Con el mundo paralizado por la pandemia de coronavirus, el boxeador mexicano-norteamericano Andy Ruiz Jr. encontró una buena manera de matar el tiempo: desafiar a su rival británico Anthony Joshua a un tercer combate.

I got the first one, you got the second. Let‘s run it back a third time and see what’s up 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/wpyWHotQbk