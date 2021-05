La inflación de abril fue de 4,1% y la interanual se ubicó en 46.3%

La inflación de abril fue del 4,1 por ciento, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). De esta forma, hubo una desaceleración y una baja del 0,7% respecto del mes anterior y, el último año, acumula una suba del 46.3%.

Con estas cifras, en los primeros cuatro meses del 2021, la suba de precios acumulada alcanzó el 17,6%. La meta del gobierno es de 29%, por lo que resta se esperaban más bajas para que ese objetivo pueda ser cumplido hacia fin de año.

Entre los rubros que más aumentaron se encuentran los alimentos con 4,3%. Pero las prendas de vestir y el transporte tuvieron subas que rondaron los 6 y los 5,7 puntos. En tanto, los que mostraron subas más bajas fueron la Recreación y Cultura, y la Comunicación, con 1,5% y 0,5% respectivamente.

Por otra parte, el Equipamiento y Mantenimiento de hogar, los Resturantes y Hoteles, y la Salud presentaron subas de 4,3%, 3,9% y 3,7% cada una. Los índices de precios al consumidor miden la variación de precios de los bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en la zona seleccionada en comparación con los precios vigentes en el año base.

En marzo la inflación había sido del 4,8%, un récord desde septiembre de 2019 y el pico en el gobierno de Alberto Fernández. Según especialistas, los aumentos estuvieron vinculados con el inicio de clases, que provocó aumentos del 28,5% en Educación y del 10,8% en prendas de vestir y calzado.

Pero los números no bajan de los 4 puntos. Un dato que no es alentador para el Ministerio de Economía. Desde octubre de 2020, la inflación superó holgadamente los 3 puntos y ya no volvió a bajar.

Para el mes de mayo los datos tampoco traen buenas noticias. Se sabe que habrá subas en combustibles, en las prepagas y, por supuesto, en las tarifas de luz y gas, lo que pegara de lleno en los bolsillos y hará mantener a la inflación arriba de lo esperado.