La inflación de octubre fue del 6,3% y alcanzó un 88% en los últimos 12 meses

A 47 días de que termine el 2022 los precios, las tarifas y los servicios no paran de aumentar y la inflación no deja de crecer. Hoy se conocieron los datos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo que se encarga de revelar las cifras que guían a los argentinos sobre la situación económica del país.

Los datos indicaron que la inflación del mes de octubre fue del 6.3 y acumula un total del 88 por ciento de inflación en el último año. Cabe destacar que la del mes de septiembre fue del 6,2, por lo cual se marcó una leve aceleración. Éstas cifras revelaron la posibilidad de que el año termine un IPC del 100 por ciento, y desestabilice por completo la situación económica de cara al 2023.

Es importante recordar que ésto se da en el marco de la puesta en escena del programa Precios Justos, que se oficializó el viernes pasado y que tiene como objetivos mantener un grupo amplio de productos de la canasta básica con valores fijos durante cuatro meses, mientras que el resto de los bienes se actualizarán con un límite del 4% por mes. Estos valores continúan siendo los más altos desde que terminó la hiperinflación a principio de los años 90.

Otro dato importante que no es menor, es el contexto en el cual salen dichos datos. Es decir, por un lado, la semana pasada se dio a conocer la información sobre las 250 mil personas que salieron beneficiadas por el uso, y abuso, de los planes sociales. En esta investigación se constato que al menos el 20% de los argentinos que utilizan el plan, no deberían hacerlo ya que no lo necesitan. De hecho, también se confirmó que la mayoría los utilizaba para la compra de dólares, con la finalidad de ahorrar.