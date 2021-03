La Justicia bajo la lupa, la bronca de Stornelli y las proyecciones de Guzmán: las 7 noticia del día

Explotó Claudia: "Ahora se les murió la gallina de los huevos de oro"

La ex esposa de Diego Armando Maradona, Claudia Villafañe, se cansó. Harta de las declaraciones de varias personas ligadas al entorno del fallecido ex capitán de la selección argentina decidió llamar a la producción de Polémica en el Bar (América TV) para salir al aire y cruzarlos.

En ese momento en el programa, como sucede desde el lunes, estaban mostrando fragmentos del documental que publico el sitio Infobae el fin de semana con mensajes de voz y chats inéditos que reflejan como eran las falencias en el cuidado de Diez mientras estaba con su internación domiciliaria en Tigre.

Cuando se reproducía el material en el piso estaban Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla. "Ahora que salieron los audios, dónde queda bien en claro todo lo que pasó, no puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí. Los audios dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego, y no entiendo que puedan seguir hablando de años pasados o meterme a mí en el medio de que me entregaron el cadáver", dijo la ex del Diez.

"Yo no me tomé ninguna atribución de ningún tipo. Si no, que le pregunten a Víctor Stinfale, que es la persona que estaba ahí y que no se movió, tampoco sé por qué motivo. Y si a Rocío le quedó alguna duda de quién fue la que no la dejó entrar, que se lo pregunte a él que fue el que me vino a preguntar a mí y yo le contesté que no tenía nada que ver ni podía tomar ninguna decisión de ningún tipo. Porque no me correspondía", siguió.

"Y si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos ustedes, o a todos los que están ahí defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía", sentenció.

Luego apuntó contra D'Alessandro, el abogado del apoderado legal de Maradona, y disparó: "Me quiere hacer quedar como la mala de la película y la verdad que no lo soy. Y él lo sabe. Quiere defender lo indefendible porque está defendiendo a una persona que lo tenía a Diego secuestrado".