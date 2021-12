La Justicia dictó una perimetral y Gianola no puede acercarse a Meneses, una de las denunciantes

Durante este viernes el actor Fabián Gianola deberá presentarse a indagatoria ante la Justicia tras haber sido acusado de haber cometido seis abusos sexuales, y aunque adelantó que no declarará, en las últimas horas se dispuso una perimetral en su contra para que no pueda acercarse a Fernanda Meneses, una de las denunciantes.

Anteriormente los abogados de la actriz habían solicitado la detención de Gianola por temor a que se fugara del país y pidieron que en caso de que hubiera una negativa por parte de la jueza de la causa, que entonces se le impusiera la prohibición de salida de la Argentina o, en su defecto, una restricción de 500 metros.

De este modo, aunque rechazó la prisión preventiva, la jueza de instrucción porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano determinó que el actor no se podrá acercar a menos de 200 metros, como tampoco comunicarse con Fernanda Meneses por teléfono, correo electrónico o a través de terceras personas.

Aunque hasta el momento se había mantenido en silencio, este jueves Gianola decidió romper el silencio y dijo que todas las acusaciones en su contra sos falsas, y que en verdad todo se trató de una extorsión de la que fue víctima.

En el video que grabó en su casa y en el que adelantó que iba a negarse a declarar ante la fiscal, Gianola aclaró que no tiene seis denuncias penales, sino dos "unificadas en una causa": "Son dos personas que me denunciaron. La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó y a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, ni voy a aceptar la extorsión, y me denunció".

Con respecto a la presunta extorsión, aseguró tener pruebas: se tratan de una serie de chats, fotos y videos en donde la actriz le exige dinero o de lo contrario le decía que lo iba a denunciar. En ese sentido, afirmó que en esa causa "todos los testigos declararon" a su favor. "La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida con gente, siempre rodeada de gente. Y también todos los testigos declararon a mi favor salvo uno que era su pareja", contó.

Meneses y Gianola fueron amigos durante cerca de 20 años y finalmente ella lo denunció tras revelar públicamente que durante un ensayo él puso su mano debajo de su pollera y le tocó las partes íntimas frente a otros trabajadores. Como consecuencia del hecho, recordó que ella salió corriendo y llorando, de manera que luego el actor le fue a pedir perdón y ella fue contenida por las maquilladoras.