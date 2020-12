La Justicia falló a favor de la familia Maradona y prohibió que se publiquen las fotos del cuerpo de Diego

La difusión de las fotos del cuerpo ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata y ex capitán de la selección argentina, Diego Armando Maradona, en el féretro. siendo preparado para el velatorio en la Casa Rosada, despertaron la indignación de varios contra las tres personas que se las sacaron, como también algunas amenazas por parte de barra bravas. En cuestión de minutos las tres fotos recorrieron el globo.

Es por eso que Claudia Villafañe, Dalma y Giannina Maradona fueron a la Justicia para pedirle al ENACOM que se le prohibiera a los medios de comunicación publicarlas. El encargado de hacer la presentación fue el abogado de ellas, Fernando Burlando, que en su presentación ante la Justicia recordó el caso del ex dirigente radical Ricardo Balbín y las fotos de su internación que publicó la revista Gente y que terminaron con una causa que escaló hasta la Corte Suprema.

La medida contó con el aval del Juzgado Civil 54 de la Ciudad, que en los últimos días notificó al organismo para que se evite la difusión de las fotos en medios televisivos y gráficos.

Pero no sólo eso, en el fallo la Justicia también le ordenó a Facebook y a Google que lleven adelante la misma práctica y eviten que las fotos se publiquen en las diferentes plataformas que cada uno de ellos tiene.

“En este caso, y de acuerdo a los hechos que se describen en el escrito que aquí se provee y en la documentación allí acompañada, puede observarse a simple vista una ofensa a otras personas cercanas a Maradona. Se trata de imágenes de Diego en su lecho de muerte. Su dignidad, intimidad y memoria proyectan una prolongación de personalidad que merece ser protegida en el recuerdo de sus allegados. Así resulta claro que las imágenes que afecten tales valores son susceptibles de perturbar directamente el ánimo de sus parientes y partícipes de su vida”, sostiene el fallo al que tuvo acceso BigBang.

De esta forma, la Justicia determinó que evitar la publicación de aquellas imágenes tampoco atenta contra la libertad de prensa, como se suele argumentar en este tipo de casos, y que lo que se genera es en cambio una violación a la intimidad.

Por ahora, solamente uno de los tres ex empleados de la funeraria Pinier que se sacaron fotos con el cuerpo de Maradona decidió romper el silencio. El hombre en cuestión no es el de la primera foto que se viralizó, sino el mayor de los dos que están en la segunda. En declaraciones a Radio 10 contó cómo fue todo el episodio. "Estábamos acomodando antes de llevarlo y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Mirá que hice el servicio al papá de Maradona y al cuñado; estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice en vida siendo mi ídolo. No lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó", dijo.

"En ese momento estaba pensando, con los nervios de que quede bien Maradona. Si vos ves la foto, justo levanté la cabeza porque me dijeron: 'Flaco'. Fue algo instantáneo. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos con féretros y fallecidos, por respeto. Jamás pensé que lo iban a subir o pasar a un grupo", agregó.