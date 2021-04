La fortuna de Maradona: el exhorto judicial que podría cambiar todo para los herederos

La Justicia avanza no sólo para saber cómo fueron las últimas horas del ex capitán de la Selección Argentina Diego Armando Maradona, en donde busca determinar el grado de culpabilidad que tuvieron, entre otros, su médico personal Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, sino que además investiga la totalidad de los millonarios fondos que tenía el ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La Justicia quiere determinar el patrimonio del Diez.

Esto último forma parte del expediente de la sucesión que por ahora tiene cinco herederos: Dalma, Gianinna, Jana, Dieguito Fernando y Diego Junior. En las últimas horas la jueza civil y comercial de La Plata Luciana Tedesco envió exhortos diplomáticos a Venezuela, Bielorrusia, Cuba, Italia, Suiza, y Emiratos Árabes, donde Maradona tendría activos a su nombre.

Cuentas en entidades bancarias y financieras, cajas de seguridad, títulos (bonos), inmuebles y cualquier otro tipo de bien son los que está buscando la Justicia para determinar el monto total que tendrán que repartirse entre sus herederos como también el armado de un inventario por si en el futuro aparecen nuevos hijos de Maradona.

La jueza dio por acreditado el nacimiento de cada uno de los hijos de Maradona producto de las distintas relaciones que tuvo el ex futbolista con Cristiana Sinagra, Claudia Villafañe, Valeria Sabalain y Verónica Ojeda, respectivamente.

Según fuentes judiciales, si bien está hecha la declaratoria de herederos, la misma puede ampliarse en caso de presentarse alguien que dice ser hijo de Maradona, algo que debería probarse, y de hecho, ya hay uno de los casos que está avanzando para comprobar la supuesta paternidad del astro del fútbol.

Por ahora, el expediente de sucesión está paralizado porque se ha objetado al administrador de los bienes designado en la causa, y el planteo está en la Cámara, sumado a que hay un presunto heredero que se encara a realizar los estudios de ADN.

Maradon tendría activos en 6 países.

Desde la muerte de Diego Maradona, el único que se mantuvo en silencio hasta ahora fue su abogado Matías Morla, quien fue y es muy duramente criticado por Dalma y Gianinna, las hijas del "Diez".

Las chicas lo acusan al letrado de haber dejado morir a su padre y de haberse aprovechado de su complicado estado de salud para sacarle dinero, y aunque hasta ahora Morla no se defendió públicamente, trascendió que le brindó una entrevista exclusiva a Jorge Rial para el lanzamiento de su nuevo programa TV nostra, el cual saldrá al aire el lunes 5 de abril por el canal América.

Más allá de que hasta ahora no se conocen detalles de contenido de lo que dijo el abogado, sí es verdad que desde la producción del programa ya mostraron unos pequeños momentos de la entrevista en la que se escucha claramente como Morla se defiende de las acusaciones.

"Y ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo. A mi de esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie", sostuvo.

En otro fragmento, también se puede oír que el letrado asegura que antes de su muerte Maradona tenía una muy mala relación con sus hijas Dalma y Gianinna.

“¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado", dijo.

Hasta ahora, Morla solo usó sus redes sociales para despedir al ex futbolista, y para dejar en claro que el abogado y pareja de Verónica Ojeda (ex del futbolista y mamá de Dieguito Fernando) mintió en televisión respecto a unas afirmaciones que dijo sobre él.

Aún así, el letrado todavía no contó cosas íntimas de su relación con Diego, ni tampoco habló de los secretos ocultos de la familia Maradona.