La Justicia se lo exigió, pero la Secretaría de Salud no repuso la vacuna contra la meningitis: por qué falta

A finales de agosto del 2018 la Secretaría de Salud de la Nación anunció que por un problema "en la adquisición y entrega" de las vacunas contra la meningitis, se suspendía por un tiempo la dosis que estaba programada en el Calendario Nacional de Vacunación para los chicos de 11 años. En aquel entonces, desde la Secretaría aseguraron que la falta de insumos era por un breve periodo, aunque la realidad es que hace casi un año que los niños que deben darse el refuerzo no pueden hacerlo.

Debido a que la suspensión de la vacuna genera una menor cobertura nacional contra las enfermedades, desde AJUS La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil, un grupo de abogados que trabajan en causas de justicia social, hicieron una denuncia contra la ministra Carolina Stanley y al Secretario de Salud, Adolfo Luis Rubinstein por la falta de esta dosis.

En comunicación con BigBang, Emanuel Desojo, presidente de AJUS La Plata, explicó que en diciembre del año pasado el Juzgado Federal de La Plata Nº 2 sentenció que la Secretaría de Salud retomara la distribución y la entrega de la vacuna contra la bacteria del meningococo para todos los niños de 11 años en la Provincia de Buenos Aires, pero que desde entonces el Estado ha incumplido la sentencia y no ha vuelto a reponer este insumo.

"En agosto del 2018 hicimos una presentación y primero nos dijeron que era ilegal la suspensión de la vacuna para los chicos de 11 años y la sentencia firme donde se hace lugar a la acción colectiva para que el Ministerio cumpla con la vacunación contra la bacteria del meningococo para chicos de 11 años salió en diciembre. Ante las reiteradas personas que nos vinieron a ver en el último tiempo porque no pudieron darle a sus hijos las vacunas, presentamos una nueva denuncia para que se decrete el incumplimiento de la sentencia", explicó el abogado.

En este sentido, Desojo indicó que el juez platense Adolfo Gabino Ziulu falló contra el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, y contra la Secretaria de Salud de la Nación, a cargo de Adolfo Rubinstein, pero que aún a pesar de eso, la vacuna para los chicos de 11 años no se volvió a dar.

"En la causa judicial, lo que reconocieron desde el ministerio y desde la secretaría, es que se compró una cantidad inferior de vacunas contra la bacteria del meningococo. En octubre de 2018 respondieron que como compraron menos, pidieron un préstamo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para reponer las vacunas faltantes, pero todavía no lo resolvieron", sostuvo Desojo, y agregó que la realidad es que había un presupuesto destinado para la Secretaría de Salud, y que por algún motivo no se cumplió.

"Acá faltan las vacunas porque el Estado no las compró. Había un presupuesto y no sabemos qué hicieron, no sabemos si hay una malversación de los fondos públicos o qué pasó", se lamentó el abogado.

Desde @AjusLPBE denunciamos incumplimiento a la sentencia que obliga al @SaludyDSocialAr a aplicar la vacuna contra el meningococo a niños y niñas de 11 años. pic.twitter.com/dFgpY7ZrQ7 — Ajus (@AjusLPBE) 4 de julio de 2019

En este sentido, el letrado aclaró que ante la denuncia de incumplimiento, llevaron a la Justicia el caso de una mujer que quiso vacunar a su hija de 11 años y que no pudo hacerlo porque no había insumos. Sobre esto, explicó que a principios de la semana pasada hicieron la presentación, y que el martes 2 de julio la Justicia dictó que la Secretaría de Salud, desde el miércoles 3, tiene cinco días hábiles decidir donde se tiene que dar la vacuna la niña.

"Después de esta nueva denuncia, el juez como primera medida ordenó a vacunar a la chica de 11 años que no pudo hacerlo. Y nosotros pedimos, y ya el juez nos dio lugar, que la Secretaría de un informe para saber qué pasa con el tema del préstamo, y dónde están esas vacunas, así que estamos esperando esto", comentó.

Desojo contó que recibieron quejas de 150 padres que no pudieron vacunar a sus hijos, y que no sólo se trata de niños de 11 años, sino que hay casos de bebés que no lograron acceder a la vacuna por la falta permanente que hay en los hospitales públicos.

Respecto a esto, dijo que es importante que los adultos sepan que tienen derecho a vacunar a los niños, y que cuando eso no se cumple, pueden acceder a la vía judicial para lograr que los chicos sean atendidos y vacunados. "La clase media o alta, compra la vacuna si le dicen que no la consiguen, pero el problema lo tienen aquellos que no la pueden pagar", aseguró.

Desde AJUS La Plata sostienen que el conflicto con las vacunas viene desde hace tiempo, ya que la Secretaría rota las vacunas, y en lugar de hacer las entregas completas, distribuyen ciertos lotes para cada provincia, lo que se traduce en que reciben dosis, pero no de todas las vacunas.

"Aparte de esta vacuna contra la meningitis, hay otra acción que está avanzada, por la cual estamos esperando la resolución respecto a la falta de vacunas a nivel nacional. Las faltantes las van rotando, entonces es mas difícil comprobarlo porque necesitamos chequear que es un comportamiento rotativo .Por ahí te entregan la del HPV y otras no, entonces es un incumplimiento general del Calendario Nacional de Vacunación", denunció por último el abogado.

Desde el área de prensa de la Secretaría de Salud de la Nación explicaron a BigBang que la la entrega de la vacuna contra la meningitis "se empezó a regularizar a principios de año", pero que el verdadero problema es que el laboratorio no envía los insumos.

Por todo este conflicto, Analia Rearte, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) se comunicó con este sitio. Además de confirmar el faltante de vacunas, aseguró que el principal problema de que los chicos de 11 años no se vacunen, es que son los que más se contagian la bacteria del meningococo, lo que provoca que a su vez también le transmitan la enfermedad a los bebés o nenes chiquitos, que son los que tienen mayor riesgo de vida.

"La interrupción de la vacunación de menores es algo complicado por diversos motivos; lo que se ve es que disminuye la confianza en el Calendario Nacional de Vacunación, lo que disminuye también la baja de la cobertura", aseguró preocupada.