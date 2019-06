Después de repasar las tapas de los medios más importantes del país, BigBang ofrece un resumen de los temas clave del día.

"¡No me van a hacer pelear nunca con Cristina! ¡No voy a romper nunca con Cristina!", aseguró tajante en diálogo con La Nación el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en relación a su compañera de fórmula y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Entre otras definiciones, además, subrayó que no busca sancionar a los jueces que ordenaron detenciones de ex dirigentes kirchneristas y volvió a explicar que, en caso de ganar los comicios presidenciales, le solicitará al FMI una renegociación de las condiciones del acuerdo con nuestro país para facilitar la reactivación del consumo.

"Lilita" contra los Fernández y Monzó. Reapareciendo luego de un considerable silencio mediático, Elisa Carrió estuvo como invitada en el programa de Mirtha Legrand y advirtió que "si gana la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner podemos volver a un régimen como el de Maduro".

Yo lo quiero a Monzó, pero a mí no me dio la palabra. Eso no me pasó con nadie en todos estos años en la cámara de Diputados. Ningún presidente de la cámara me negó la palabra. Solo Monzó. #LaNocheDeML @eltreceoficial