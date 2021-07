La lucha de Chano contra sus adicciones: "Estuve al borde de la muerte muchas veces"

“Tengo una lucha diaria. No me gusta ahondar en este tema, pero sí puedo mandar el mensaje de que mientras yo me drogaba mi vida era un caos y estuve al borde de la muerte muchas veces”. Con esas palabras, en 2016 Chano Charpentier confesó en el living de Susana Giménez que tenía problemas de adicción y que, a causa de eso, no sólo enfrentaba causas penales, sino que también su salud estaba muy deteriorada.

De esa noche pasaron ya cinco años, y anoche nuevamente el cantante protagonizó un violento episodio en su casa de Exaltación de la Cruz, después de haber sido baleado en el abdomen por un policía al que intentó atacar en medio de un brote psicótico.

El primer escándalo público que debió atravesar el músico se conoció en 2015, cuando l 5 de agosto se conocieron unas imágenes en donde se veía cómo perdía el control de su camioneta y embestía varios autos estacionados en el barrio porteño de Núñez, para luego realizar una serie de maniobras riesgosas hasta estrellarse contra el portón de una vivienda.

Los vecinos de la zona reaccionaron e intentaron agredirlo y horas después, a través de sus abogados, el músico alegó que había perdido el control porque estaba huyendo de un intento de robo, algo que nunca pudo ser probado.

Meses más tarde, en una entrevista que le brindó a Jorge Lanata, el cantante finalmente admitió su adicción a las drogas y explicó que lo que había ocurrido en la vía púbica había sido producto de una recaída.

Sucede que, según él mismo contó, su problema con la adicción viene desde ya hace muchos años, y a pesar de que se esfuerza por salir adelante, las mejoras duran un tiempo y luego los episodios vuelven a repetirse.

La lucha de Chano no es sencilla. En diferentes ocasiones ha estado internado, a veces incluso por voluntad propia, y aún así, no logra controlar su problema, incluso a pesar de que recibe ayuda profesional.

De hecho, en diciembre 2016 el ex líder de Tan Biónica fue internado en la Clínica Finochietto en terapia intensiva. Según el parte médico brindado por la entidad a su ingreso, fue llevado hasta allí porque se encontraba desorientado, hemodinámicamente inestable y con excitación psicomotriz.

De igual manera, en enero 2018 Charpentier debió ser internado de urgencia en el Hospital Austral de Pilar, tras haber sufrido un cuadro de hipertensión y un brote psicótico.

Apenas unos pocos meses después el cantante volvió a ingresar a un centro médico, donde fue operado por una complicación que afectaba sus manos. “Se me dormían y no podía agarrar bien las cosas”, detalló.

Ese mismo año, contó públicamente que estaba dedicado a curarse de los "tóxicos" que había tomado durante muchos años, y que lo hacía a través de una cámara hiperbárica. "Conocí a una médica que trabaja con sueros que limpian y desintoxican y me los pasa directo por sangre”, detalló.

Sin embargo, tiempo después, la modelo, periodista y ex Miss Mundo Argentina, Elena Roca, ex novia de Chano, ofreció una reveladora entrevista en Involucrados en la cual detalló episodios de la lucha del cantante contra las drogas.

Así, Roca refirió un episodio en el cual pensó que Charpentier había fallecido. "Él estaba durmiendo, pensé que no respiraba, le toqué la nariz, lo desperté y no reaccionaba. Me desperté llorando y le dije 'Vos decime dónde tenés la droga, decime dónde tenés esa mierda y la tiro al inodoro'. Y empecé a buscar por todos lados y en un momento me vi llorando en la madrugada con las manos llenas de droga. Yo no fumo ni cigarrillo, para mí fue muy fuerte. La tiré toda al inodoro y le dije 'esto se acabó' ".

Un poco más tranquilo, y con su intención de mejorar, en marzo de 2020 el artista estuvo de invitado en el programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, donde dijo que se encontraba en un cambio total de vida.

“Me di cuenta de que no era solo por las sustancias, sino que también tenía que hacer un cambio en mi personalidad, en mi relación con el mundo y hago mucho esfuerzo para estar así, tranquilo. A veces no me conozco, me cuesta conectarme con el piano, la guitarra, pero termino haciéndolo. Busco la manera. Desde muy chico viví de una manera muy descontrolada y la verdad que aprendí”, sostuvo.

Aún así, en las últimas horas debió ser trasladado de urgencia hacia el Sanatorio Otamendi, donde este lunes ingresó con una herida de bala, después de que un policía disparara contra él para defenderse de un ataque con un cuchillo.

Según el parte policial, cuando el oficial llegó a la vivienda del músico en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz, se encontró con una escena muy violenta y con la propia madre de Chano, quien refirió haber sido agredida previamente por su hijo. Aunque intentó calmarlo, Charpentier transitaba un brote psicótico, y con una cuchilla en su mano, intentó herir al policía.