La mamá de Chano estalló con la campaña contra las drogas en Morón: "Es una barbaridad e inaceptable"

Las redes sociales estallaron a comienzos de la semana a causa de una serie de folletos que tenían la firma del municipio de Morón, comandado por el intendente Lucas Ghi, y llevaban impresos una serie de "consejos" para consumir consumir cocaína y pastillas "de a poco y despacio". "Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo" , aconsejaban y señalaban que las flores de marihuana son mejores que el llamado "porro prensado".

Los volantes fueron repartidos en un stand de la Dirección para las juventudes del municipio durante el festival La Minga, un evento solidario organizado por la municipalidad y que tuvo lugar en el polideportivo Gorki Gran, los cuales además entregaron una guía de bolsillo "para disfrutar a pleno" y consejos para cuidarse con el consumo de alcohol. "Si vas a consumir, acordate de estos consejos", rezaba en la primera página del polémico folleto de drogas.

A raíz de este escándalo, varios miembros de la oposición pusieron el grito en el cielo, acusaron al oficialismo de ser "cómplices del crecimiento del narcotráfico" y amenazaron con iniciar una acción penal por "incitación y apología a la droga". En esta misma línea se ubicó Marina Charpentier, la madre de Chano Moreno Charpentier, quien, indignada por los folletos que buscaba orientar en un consumo responsable, pidió la renuncia del intendente Ghi.

En diálogo con Modo Fontevecchia, la mamá de Chano se mostró furiosa por la propuesta comandada por el municipio de Morón. "Como madre de una familia con problemas de adicción en donde hemos sufrido, porque las familias de adictos padecen un sufrimiento que no se lo deseo a nadie.... y nunca se sabe qué persona va a convertirse en adicto después de consumir porro o cocaína", dijo.

Además, la mujer se mostró en contra de la legalización de las drogas, calificó de "barbaridad" e "inaceptable" la propuesta de los folletos y pidió la renuncia del intendente. "Creo que es una cosa premeditada, que realmente quieren ir por la legalización de las drogas y que no se entiende en un contexto donde los jóvenes están sin educación, sin trabajo, queriendo irse del país y no tienen esperanza, no tienen futuro. Encima les abrís la puerta y les decís que se droguen, y que si se drogan, se droguen bien. Yo creo que es una barbaridad, que es inaceptable; creo que el intendente debería renunciar", sentenció.

En julio del año pasado, Santiago "Chano" Charpentier tuvo que ser internado y operado en el Sanatorio Otamendi, donde le sacaron un riñón, el bazo y parte del páncreas, luego de sufrir un brote por el consumo de estupefacientes y ser herido por un policía en su casa. "Sólo pido que hagan algo con la Ley de Salud Mental porque así estamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Está lleno de madres que no tienen visibilidad que están golpeando puertas y nadie las escucha. Si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo, él hace 20 años que pide ayuda. Quiero agradecer a su equipo terapéutico que lo acompaña hace 20 años”, dijo por aquel entonces.

Recordemos que Chano había sido baleado en el estomago por un policía que acudió a su casa, ubicada en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz. Según se pudo reconstruir, el cantante se encontraba con un cuadro de excitación psicomotriz y hasta ese lugar fue su madre para intentar ayudarlo. La situación se tornó violenta, la familia decidió pedir ayuda, y se presentó en la vivienda un policía, quien aseguró que disparó contra Chano porque él quiso atacarlo con un cuchillo.

La semana pasada, el ex líder de Tan Biónica ingresó por voluntad propia a la clínica de rehabilitación Vida Sana Puiggari, en Entre Ríos, para continuar su tratamiento contra las adicciones y realizarse chequeos médicos. Se fue a poner a punto para el casamiento, porque el sábado va a estar en la mesa principal de Jorge Lanata. Son muy amigos y quiere estar ahí de la mejor manera”, había contado Maite Peñóñori.

La internación fue solo por tres días y el cantante pudo participar del casamiento del periodista de canal Trece con Elba Marcovecchio. “El tratamiento es estar ocupado todo el día y sirve para bajar el stress. Por ejemplo, tienen actividades planificadas: una charla con el psicólogo a tal hora, almuerzo a las 12, de 14 a 16 siesta. Es llegar al final del día cansado”, había agregado Lucas Bertero.

El músico eligió esa institución pasar unos días tranquilo. “Ahora vivo en una estructura muy rígida que me hacía falta la verdad. Hay gente que puede parar, yo estoy agradecido a la enfermedad que tengo porque hay personas que no llegan a consumir y viven de manera compulsiva sin darse cuenta que tienen una enfermedad que tratar y esto me permitió conocerme”, había reconocido luego de recibir el alta tras el episodio que casi le cuesta la vida.