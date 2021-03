La mamá de M habló de su adicción y de su vida en la calle: "Solo necesito a mi hija"

Después de que M, la nena de 7 años que fue secuestrada por el cartonero Carlos Alberto Savanz, apareciera con sana y salva, la mamá de la menor decidió brindar una entrevista donde habló de sus problemas de adicción.

M apareció luego de tres día de búsqueda.

La pequeña vivía con su mamá en la calle, donde ambas estaban expuestas a muchos peligros. Allí Stella Beloso hacía todo lo posible para cuidar de su hija, mientras que además debía enfrentar la cruda realidad de su problema de adicción.

Luego de que M apareciera en Luján junto a su secuestrador, la mamá de la nena decidió brindar una entrevista exclusiva al programa Seres Libres, conducido por Gastón Pauls.

En el comienzo de la entrevista, el conductor dialogó con Gabriela, la tía de Stella Beloso, y la mujer confesó que la mamá de la nena secuestrada comenzó a consumir en el momento en que falleció un hijo.

La mamá de M admitió que tiene problemas con las drogas.

"Más allá de que la juzguen, es una buena persona. Tiene un corazón de oro y va a salir", aseguró conmovida, después de haber vivido unos días de mucha preocupación ante la desaparición de M.

Por su parte, Stella relató que estos últimos días fueron "tremendos" par ella y sostuvo que consume pasta base "para estar bien". Del mismo modo, confesó que las veces que intentó dejar, sintió calores en el cuerpo.

"A mí no lleva a ningún lado la droga, es un pasatiempo. Fumar no me lleva a ningún lado", manifestó, aunque aclaró que no se puede dejar de golpe porque sabe que se enferma. "Pasé de tomar 50 bolsas a tomar 1", contó.

Savanz se encuentra detenido.

Stella comentó además que siempre priorizó comprar comida para sus hijos y dejar el vicio para un segundo plano."Siempre primero los chicos. Lo principal que necesito es una casa. Si tengo una casa, la pasta base queda afuera", aseguró.

Por último, la mujer dijo que lo único que quiere estar junto a su hija, y que en verdad nunca pidió ayuda porque siente que tiene una fuerza interior que la va a sacar adelante.

La mamá de M dijo que solo quiere estar con su hija.

M desapareció el lunes 15 de marzo, después de que la niña de 7 años le pidiera permiso a su madre para irse con Savanz en busca de una bicicleta más grande.

Sin embargo, la preocupación surgió después de que la menor y el hombre no regresaran tras el paso de varias horas, por lo que la familia radicó la denuncia.

Savanz se llevó a la nena por tres días.

Así, la policía empezó a buscar a la pequeña, y luego los vecinos cortaron la autopista Dellepiane para reclamar por la aparición con vida de la menor.

Así, las fuerzas de seguridad de la Ciudad y de la Provincia comenzaron con un operativo que se dirigió hacia el oeste de Buenos Aires, dado que las cámaras de seguridad habían captado al sospechoso junto a M en la localidad primero de Castelar y después en Moreno.

Como la familia de Savanz vivía en Luján, los investigadores sospecharon que se podían dirigir hacia esa ciudad, por lo que montaron una guardia en la zona, hasta que finalmente los vecinos lo vieron y denunciaron su presencia.

Savanz quedó detenido, y la pequeña M fue primero internada en el hospital Garrahan para hacerle las pruebas y pericias necesarias.