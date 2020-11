La mamá de Sofía Herrera y la nueva pista de la nena llamada "Yasmín": otra chica dijo que jugó con ella

María Elena Delgado dice estar tranquila. Ya vivió otra veces la misma situación, y con el paso de los años, precisamente 12, aprendió a dejar la ansiedad de lado para darle lugar a la tranquilidad. Desde que su hija Sofía Herrera desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping, espera todos los días volver a verla, y esta vez no la es la excepción: existe un dato concreto que sitúa a la niña en la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut.

Herrera desapareció en 2008.

Según explicó Delgado a BigBang, el viernes pasado recibió el llamado de un policía, quien le dijo que se encontraba en compañía de una joven de 19 años que aseguraba haber sido vecina de Sofía años atrás.

"La chica pasó por un puesto policial en Chubut, vio la foto, y dijo que conocía a mi hija, que jugaba con ella de chica. Lo que sé, lo sé de entrada, porque cuando el policía habló con ella, me llamó a mí, y me dijo que había una chica que conocía a Sofía, y ahí mismo le tomaron declaración", comentó.

Ante la noticia, ella se comunicó directamente con los investigadores que manejan la causa por la desaparición de la menor en Tierra del Fuego, y así se le dio intervención a la policía de Chubut, provincia en la que la testigo fue retenida en un control policial por no tener los permisos necesarios para viajar.

En concreto, la joven aportó datos para poder ubicar a la niña con la que ella jugaba de chica, y hasta dijo que vio por última vez a la nena hace cinco años, porque luego ella se mudó con su familia a otra localidad, mientras que la niña que conoció también dejó su casa para irse a una estancia en un campo.

Sofía tenía 3 años y 8 meses cuando fue viste por última vez.

"Yo espero tranquila, porque han sido cientos de pistas durante estos años, y todo ha sido 'no', así que no me quiero ilusionar demasiado. Estamos a la espera, y yo tengo el deseo que en el momento menos pensando aparezca", se sinceró María Elena.

Durante todo este tiempo, fueron muchas las veces en que diferentes personas se comunicaron para decirle que estaban seguros de que habían visto a Sofía, y hasta incluso en ocasiones a ella misma le pareció que se trataba de su hija, aunque cuando vio fotos tomadas desde otro ángulo, se dio cuenta en seguida que no era.

Lo llamativo de este último testimonio, es que la joven declaró que la nena que ella conocía se llamaba "Yasmín", como el segundo nombre de Sofía Herrera. Sin embargo, Delgado dijo que en todos estos años se cruzaron con muchas niñas que tenían el mismo nombre que su hija, o que hasta se lo habían cambiado, y que claramente no estaban relacionadas con ella.

"Este dato se filtró de un comisario de Santa Cruz, acá no hubo cuidado ni con nuestra familia, ni con la otra, porque al saber esto se pueden alertar, se pueden ir con la nena", se quejó respecto a que la noticia saliera en los medios antes de que la Justicia pudiera confirmar si se trata o no de Sofía.

Hay un dato concreto que ubica a Sofía en la provincia de Chubut..

Delgado indicó que normalmente cuando reciben un dato así, se ocupa de chequear la información la policía de cada provincia, y lo cierto es que a veces se trabaja muy rápido y en otras ocasiones de manera muy lenta.

"Por ahí se hace un allanamiento, o por ahí no porque la familia colabora, muestra fotos de la nena desde que nació, y además se le toma las huellas de la mano a la nena cotejándolas con las huellas de Sofi. En estos años me ha pasado que me enviaron fotos de nenas que son muy parecida, y después te mandan otra foto y nada que ver", comentó la mama de Herrera.

En diálogo con este portal, María Elena admitió que por el momento se encuentra tranquila, pero que quien la pasa peor es su marido, porque se pone muy ansioso y se angustia mucho.

"Cada uno tiene su carácter, soy mas paciente yo, y obvio que tengo toda la esperanza, pero espero más paciente. Igualmente, si mi hija aparece hoy, viajaríamos para allá ya. Iríamos volando", admitió.

La mamá de Sofía Herrera la busca hace 12 años.

Aún así, comentó también que está expectante por otras dos informaciones que llegaron hace pocos desde Buenos Aires, donde también hay testigos que aseguran haber visto a la niña, por ejemplo, en la localidad de Cañuelas.

Respecto a Dagoberto Díaz, el nómade chileno que es buscado por la Interpol y que se cree que fue la persona que se llevó a Sofía del camping en el que estaba con sus padres, María Elena contó que hasta el momento no hay novedades, y que están a la espera de que lo localicen.

"No ha habido más datos de lo que ya hay. Por la pandemia no pudimos viajar a Punta Arena, y yo tampoco todavía he podido hablar con los investigadores de allá. Por la desaparición de mi hija, se hizo un convenio entre Argentina y Chile, y hay policía trabajando en el caso, porque desde Santa Cruz estamos cerca de Punta Arena, entonces la gente de acá tiene familia en los dos lados, y es probable que alguien de allá sepa algo de Sofía", cerró.

La familia de Sofía aún la busca.

El caso

Herrera fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008, día en que había ido junto a sus papás y una familia amiga al camping recién inaugurado John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande, en Tierra del Fuego.

Apenas llegaron al lugar, el papá de la menor, y los dos hijos de la familia amiga salieron a buscar ramas para prender el fuego, y en pocos minutos, la niña de 3 años y 8 meses desapareció sin dejar rastros.

Aunque ese día la buscaron por todo el predio, e incluso hasta hoy la Justicia intenta determinar que pasó con Sofía y cuál es su paradero, lo cierto es que existe el testimonio clave de uno de los chicos que estaba junto a la nena, quien aseguró hace poco y también 12 años atrás, que la menor fue sacada del camping por un hombre que se la llevó en un auto.

Dagoberto Díaz es buscado como responsable de la desaparición de Sofía.

Incluso, en esa oportunidad el menor fue sometido a una cámara Gesell, donde hizo el primer dibujo del sospechoso al que vio en el camping mientras se llevaba a la niña, y durante 8 meses se buscó a la nena en base a lo que Néstor había visto, hasta que los psicólogos del Gobierno de la Nación que lo atendieron descartaron su testimonio y dijeron que el niño mentía.

Sin embargo, a finales del 2017 ingresó un nuevo juez a la causa, Daniel Cesari Hernández, quien después de tomarse un año para leer en profundidad las fojas del expediente, notó cosas que le llamaron la atención, y le pidió a Néstor, quien ya era mucho más grande, que volviera a declarar, lo que sirvió para que hiciera nuevamente un identikit muy parecido a Dagoberto Díaz.

Además de este dibujo, existen otras pruebas contra el sospechoso, como una grabación que hizo un policía que investigaba el caso al principio, en la que Díaz confesó que sabía lo que le había pasado con Herrera y que un capataz le había hecho daño a la nena, algo que después se comprobó que no era cierto.