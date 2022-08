La Mesa de Enlace se reunió con Massa y reclamó velocidad: "¡El plazo es mañana!"

Este viernes se llevó a cabo la tan esperada reunión entre el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa y la Mesa de Enlace del campo. De la misma, también participó Juan José Bahillo, el actual secretario de Agricultura de la Nación, y el ex ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación Argentina, Julián Domínguez.

El encuentro se manejó con completo hermetismo, al menos por el lado de Massa, y realizó este mediodía en el partido bonaerense de General Las Heras. Hay que remarcar que esta convocatoria estaba prevista para el viernes de la semana pasada, pero fue pospuesta por el Gobierno. En esa oportunidad, Bahillo les había informado a los dirigentes que en la fecha que se barajaba no era posible que participara Massa por una "sobrecarga de agenda".}

Tras el almuerzo en el Parque Industrial de Escobar, la Mesa de Enlace brindó una conferencia de prensa y destacó algunos de los pedidos que le hicieron a Massa: el no a la baja de retenciones, el pedido de no intervención en el mercado de trigo y maíz, la liberación de exportaciones de carne. Si bien dijeron que "fueron escuchados", también reclamaron velocidad. "El plazo es mañana", advirtió Jorge Chemes, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Por ahora se venía especulando con la extensión del plazo para el llamado dólar soja, que vence el 31 del actual y una mejora en las condiciones. Hoy con la venta del grano el productor puede hacer por un 70% un plazo fijo con cobertura contra la devaluación y un 30% destinar para la compra de dólar solidario. Esos porcentajes podrían pasar a 60 y 40%, respectivamente, de acuerdo a versiones.

Si bien la agroexportación ingresó en valor en los primeros siete meses del año US$22.309.018.970, un 10% por encima de igual período de 2021 y un nivel récord, al Gobierno no le alcanza. Por eso busca más dólares. Restan por vender de soja unos 22 millones de toneladas que representan en precios de exportación unos US$13.000 millones.

En su primera conferencia de prensa como titular del Palacio de Hacienda, Massa había llamado al diálogo con el agro, adelantando que mantendrá “una agenda de trabajo propositiva y positiva con uno de los sectores más competitivos y dinámicos de la Argentina, que es el campo”; y había convocado a una reunión con la Mesa de Enlace, la cual se llevó a cabo este viernes con final incierto. "Todas las demandas, reclamos o los problemas que está viviendo el sector del campo y los productores fueron plasmados en esta comida", destacó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, quien fue el primero en tomar la palabra al salir del encuentro.

En ese sentido, advirtió que se habló de "liberación de exportaciones de carne, de los intervencionismos del mercado de trigo, maíz y de nuevas reglas hacia adelante para la próxima siembra que se viene". Sin embargo, consultado sobre si de parte del Gobierno recibieron respuestas concretas, fue contundente y aclaró que "no". "Lo que ha quedado claro es que vamos a tener un intercambio en estos días para poder ir viendo en qué situaciones sí podemos tener algún encuentro o entendimiento y avanzar", explicó, a su turno, Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria Argentina.

Y continuó: "También les dijimos de la situación que están atravesando las economías regionales, que por ahí no van a servir para atraer muchas divisas pero sí servirán para generar empleo. Hay que atenderlas rápidamente. Nos pidieron mucha hermeticidad o mucha privacidad. Son cuestiones que respetamos, pero les dijimos que íbamos a dar la cara para y explicarles no solo a la prensa, sino a al gente que ustedes transmiten, porque no tenemos anda que esconder y hemos trabajado. La verdad es que es una etapa nueva, pero más allá de los nombres propios lo que hay que entender es la generación de un plan y de una cuerdo".

Achetoni pidió por un consenso, "para que realmente nuestro sector pueda avanzar en situaciones que está bastante complicado y necesitamos que nos desafecten de la parte impositiva, la parte de derechos de exportación y la dualidad cambiaria que nos está haciendo casi más mal que los derechos de exportación". Elbio Laucirica, de CONINAGRO, informó junto a otros representantes del campo que se trataron "las medidas urgentes", como el abastecimiento de gasoil" y "temas trascendentes". "Fue una primera reunión en la cual tratamos de transmitirles nosotros los temas que insistentemente venimos planteando desde hace ya mucho tiempo", dijo.

Y agregó: "Esperamos que justamente con este cambio de gobierno haya un cambio de rumbo en la política, para que se empiecen a ver los resultados y las medidas que nosotros necesitamos. Les transmitimos las medidas urgentes en cuanto al abastecimiento del gasoil y también temas trascendentes que tenemos para nosotros. Una reforma fiscal integral, si bien hoy quiere hablar de esos temas a futuro debemos ir tratándolos". Finalmente, Jorge Chemes, presidente del CRA, señaló que la semana que viene se reunirán los técnicos de las entidades con los del Ministerio y que en aproximadamente diez días se volverán a reunir con el Gobierno.

En ese sentido, aclaró: "Pero deberán ser reuniones donde se muestren hechos concretos y que generen esa seguridad que necesitamos como para poder seguir dialogando. Si no hay una señal que muestre un cambio en la visión que tiene el Gobierno hacia las entidades, yo creo que esto no tendría sentido de ser si no vemos estos resultados. Creo que hay que pensar que siempre tiene que haber una solución. Sino tenemos la posibilidad de pensar que este país va a cambiar, no tendría más sentido nada. Siempre hay que estar pensando que en algún punto podemos lograr cambios. Obviamente deben ser los más rápidos posibles porque la circunstancia nos está mostrando que necesitamos resultados".

Para Chemes, lo primero que hay que solucionar son temas básicos de la "macroeconomía", ya que se les dificulta trabajar con una inflación de 60 o 70 por ciento. "El país está muy mal, la gente está en una situación sumamente crítica, las empresas también y es por eso que hay que demostrar hechos. Es lo que hoy les destacamos en la reunión. El Gobierno debe tomar medidas que generen confianza y después todo lo que estamos pidiendo, que es importantísimo. Pero primero tienen que generar confianza, porque sino es muy difícil lograr todo esto que estoy diciendo. La diferencia con el anterior gobierno es que fuimos escuchados, pero también se habló de temas que nunca antes nadie había tratado", dijo.

Y añadió: "Concretamente estamos hablando de pensar en una reforma impositiva profunda, que no es poca cosa y es necesaria en nuestro país. Julián Domínguez estuvo presente e invitado por Massa porque muchos de los puntos que discutimos son la continuación de temas que veníamos discutiendo con Domínguez. Entonces creo que era muy importante que lo pudiéramos hablar en conjunto. Les planteamos la inconveniencia del dólar soja y entendieron que si realmente esto no se modifica, será muy difícil que funcione bien. El plazo hablado es mañana. El país no está en situación de esperar ni de estar debatiendo a largo plazo. No nos plantearon ningún pedido ni presión para que el productor venda la soja".

Desde el Gobierno impulsaron la adhesión al “dólar soja” y aseguraron que se habrían realizado las primeras adhesiones a esa operatoria que mejora el tipo de cambio al que se liquidan las exportaciones de granos. La medida presentada, por el Banco Central hace dos semanas, permite a los productores acceder con el 30% de la cosecha a un tipo de cambio a $230 y el restante 70% depositarlo en una caja de ahorro. "Creemos que no es posible y le planteamos que es muy difícil convencer a un productor que se deshaga del grano, que es su moneda de cambio y le conserva el poder de compra, para decirle que vaya a poner el dinero en un banco en este país", sentenció Chemes.