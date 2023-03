La ministra ajuste: Victoria Tolosa Paz dará de baja a 85 mil titulares del plan Potenciar Trabajo

En el marco de la presencia de la Unidad Piquetera en la 9 de Julio, la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz anunció éste martes la baja de 85 mil titulares de Potenciar Trabajo debido a la falta de identificación de los usuarios, a quienes previamente se les había pedido un registro de necesidad para poder acceder al plan, y en esta fecha vence el plazo previsto por el gobierno nacional.

“A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo, y en virtud de los resultados de la validación vamos a dar de baja a 85 mil titulares que se suman a 20 mil del Programa Nexo que se paga por determinadas tareas en un plan de actividades que tiene que presentar la Unidad de Gestión", sostuvo la funcionaria.

Cabe recordar que el Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, tiene como objetivo unificar a los programas “Hacemos Futuro y Salario Social Complementario” en una única iniciativa, dándole la oportunidad a los argentinos que lo necesitan a tener un ingreso extra.

Por otra parte, la ex integrante de la cámara de diputados de la Nación hizo mención a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y líder de la manifestación que tiene lugar actualmente cerca del obelisco y afirmó: “No hay petitorio, no hay pedido de solución. No piden una audiencia, piden el dinero suficiente para organizar semejante traslado de personas, acampe, viandas, baños químicos, camión, trailer y lo que Belliboni busca es una posición política de un sector de la izquierda”.

No obstante, mantuvo su firme postura frente a ésto y continuó: “Históricamente en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando hay una movilización hay una entrega de un petitorio. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad ni voluntad política de entregar más altas de Potenciar, tenemos una decisión firme. Le decimos a Belliboni que traiga las personas y las damos de alta. Con acampe en la calle y la gente de rehén no lo vamos a recibir”.

Por último, reveló que en el plan hay un número de planes de la unidad piquetera que no corresponde a los registros que tienen. De hecho, son más los que cobran sin estar identificados: “Nosotros le vamos a dar de baja, por no validación 85 mil planes más 20 mil titulares de nexos, que es lo que corre con el plan Potenciar Trabajo, que se paga por determinadas tareas. De este número, 12.700 planes son de toda unidad piquetera”.