La "Mona" Jiménez en apuros: una hija que reconoció hace dos meses reclama 100 millones de pesos

El próximo lunes, por orden de la justicia, Carlos "Mona" Jiménez deberá presentarse en los Tribunales cordobeses para ratificar el reconocimiento de la paternidad de Natalia Taddei, dos meses después de que el hecho fuera reconocido judicialmente a través de un análisis de ADN.

Si bien a través de su abogado el cantante había expresado su acuerdo con la decisión a través de un escrito, ahora deberá ir en persona a realizar el trámite. A Jiménez le aguarda un juicio civil en el cual su hija le demanda un resarcimiento económico que podría alcanzar los 100 millones de pesos

"Hoy puedo decir quién soy"

"Hoy puedo verme al espejo y decir quien soy. Ahora sí yo tengo un papel. Pero lo que no me termina de completar es por qué llegamos a una instancia en la que desde la otra parte nunca escucharon mi pedido para que sea entre nosotros, en silencio. Como no tenía respuesta tuve que recurrir a una mediación judicial", explicó.

Taddei aseguró en diálogo con El Doce de Córdoba que Jiménez la conoce desde que nació y que compartió varios momentos con él, incluso vacaciones. Pero ese contacto se cortó cuando ella tenía ocho años.

Sin embargo, aseguró que no tiene resentimientos con él y reveló que incluso, sin que él lo sepa, viaja a Córdoba para presenciar sus shows. "Quiero verlo, darle un beso y decirle que lo amo", aseguró.

"La idea no es herir ni lastimar a nadie, sino saber una verdad", agregó asegurando que los otros hijos de Jiménez "no tienen nada que ver" con lo sucedido.

"Todos piensan que es por plata, pero la vida no pasa todo por el dinero, la identidad de uno es más importante", subrayó.