La muerte de Lara: las acusaciones de su familia y la versión del hospital donde falleció

La muerte de Lara Arraguiz, la joven de 22 años que se convirtió en la imagen del colapso sanitario que se vive en la provincia de Santa Fe en el marco de la segunda ola de la pandemia del coronavirus (Covid-19), generó un fuerte cimbronazo ante las acusaciones de que su fallecimiento se debió a la falta de atención por parte del sistema médico.

Es por eso que el director del Hospital Iturraspe de la capital provincial, y en donde se tomó la foto en donde se la puede ver a ella acostada en el piso tapada con su campera como abrigo y con una almohada improvisada, salió a explicar cómo fueron las últimas horas de Arraguiz. “Lara tuvo una cama, fue atendida y estuvo en una institución pública en atención”, afirmó el director del mencionado nosocomio, Francisco Villano.

"Yo no se si el paciente es covid o no covid y si el que estuvo antes era también covid o no. No hay que mezclar esas situaciones. Un sector covid para volver a ser utilizado necesita una higiene que en el caso de una camilla lleva entre 15 minutos y media hora; y para una habitación es de dos horas para que pueda ingresar un sospechoso que puede ser no covid", detalló el médico en diálogo con el medio Aire Santa Fe.

La situación en la provincia hace tiempo que se encuentra en un estado crítico. Desde la administración del gobernador Omar Perotti remarcan a que muchas deficiencias se deben a la “hipercentralización” que realizó la gestión socialista en la ciudad de Rosario lo que complica la derivación de pacientes. Un dato no menor es que Santa Fe fue la provincia que mayor respiradores sumó en comparación a su población. Fueron 1.300 el año pasado.

La respuesta que dio el médico Villano generó fuertes repercusiones y bronca en la familia de Arraguiz. En especial en su madre, Claudia Sánchez, quien remarcó que la atención que había recibido su hija no fue acorde. “La camilla que le ofrecieron no fue desinfectada”, remarcó en declaraciones a la prensa.

Su padre, Alejandro Arreguiz, brindó un panorama aún más desolador. “La sentaron en una silla de ruedas como cuatro horas porque no había camas, le hicieron placas y dieron turno para el domingo hisoparla, y la llevamos de nuevo a casa", dijo.

Ante esas frases, el director del hospital reconoció que hay protocolos que están escritos y se deben respetar y prefirió no entrar en una polémica. "Quizá uno tiene una visión personal, y hay cosas que se hacen en el hospital muy bien", agregó.

Villano admitió las limitaciones del sistema sanitario en medio de la pandemia, pero aclaró que la joven fue atendida. "Puede ser que hayamos fallado y si fallamos hay que corregir. Pero Lara tuvo su cama, fue atendida y estuvo en una institución pública en atención", sentenció.

Sobre las demoras en la atención Villano explicó que hoy la guardia del Iturraspe atiende 250 consultas diarias -entre pediátricas y de adulto-, de las cuales el 25% son pacientes febriles respiratorios con síntomas de covid, por lo cual se transforman en pacientes sospechosos.

"Más de 50 a 60 pacientes diarios hay que evaluar de forma exhaustivas y tratar de no mezclarlos con otras áreas de pacientes, un protocolo que hace que el trabajo se muy intenso", indicó. Además señaló que hoy, el 60% de los pacientes de terapia mueren y que nunca vieron algo igual.