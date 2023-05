“La música me cambió la vida”: Cresx, un cantante que se superó a sí mismo y logró vivir de lo que ama 

Tras muchos años de trabajo, introspección y sobre todo pasión, Cristian Ariel Cordero, conocido como Cresx, sacó un nuevo tema que se diferencia de todos sus anteriores. Si bien el artista confirmó que no tiene una canción propia favorita, esta reversionó y cambió algo en él.

A diferencia de los anteriores, "6 AM" es una canción con bases de electrónica, que cuenta con un video musical en el famoso formato de "sesiones musicales". El tema, combina elementos modernos en el estilo de rap del artista con algunos clásicos de la música electrónica. Además, cuenta con una pausa elaborada con vocal chops del mismo cantante.

La letra de la canción trata sobre una noche de fiesta y desenfreno, transmitiendo una sensación de libertad y disfrute del momento presente. En la producción musical participaron Nahuel Briggs (Nahuu Remix), Alejandro Lopez y Cr Musik.

El video musical, por su parte, fue producido por Cr Musik, con Mariana Zeli como camarógrafa, y se presentó en formato de “session”, junto con algunas tomas vintage, en estilo VHS.

-¿Cómo surgió la idea de comenzar a hacer música más allá de las competencias de rap? ¿Te imaginabas llegar a donde estás hoy?

Fue bastante espontáneo. Yo de chico estaba bastante metido en el ambiente de la música porque mi viejo tenía bandas de rock y me enseñó a tocar el bajo, la batería y la guitarra y hasta en los actos de la primaria venía con su banda y tocábamos. Asique de chico ya participaba en la banda o en algún evento y yo era un piojito asique llamaba un poco la atención. Después estuve mucho tiempo distanciado de la música, por así decirlo. En 2010 arranque con el freestyle a full hasta el 2015. Era puro rap. En 2015 a partir de una ruptura amorosa que tuve, volví a mi viejo barrio y me encontré con un viejo amigo que también estaba en esa movida. Nos pusimos a rapear todos los días y surgió una idea de ambas partes que era grabemos algo.

Yo dije, mi viejo tiene un micrófono de esos para cantar en vivo. Lo conectamos a la computadora con un adaptador, todo bastante precario. Me baje un multipista que la conseguí crackeadito y nos pusimos a grabar nuestros primeros freestyle hasta que unas semanas después dijimos vamos a grabar nuestro primer tema. Ese tema salió en 2015. Estábamos bastante cerrados en lo urbano moderno, el rap. Yo estaba muy negado a los sonidos modernos, el autotune pero bueno, dije vamos a probar y al toque me gusto. Grabamos dos temas con autotune y me volví medio adicto a esa onda.

Con este mismo amigo, Leuman, abrimos nuestro propio sello y lo llevamos a lo profesional. Ahora tenemos nuestro estudio, nuestros artistas, y un panorama que nos permite vivir de esto. No me imaginé que iba a poder vivir de esto que arrancó como un hobby. Es una locura poder vivir de lo que te gusta.

-¿Hay algún músico o música que haya sido tu inspiración?

Hay muchos. Yo creo que cuando estaba en la movida de que arrancamos a grabar estaban en paralelo los pibes del Quinto Escalón, con los cuales tuve el gusto de laburar con muchos de ellos. La verdad son unos genios. Nos dieron la oportunidad de grabar cuando ellos estaban en su mejor momento. La verdad que un gustazo. Había una figura que musicalmente que aportaba más que los demás, que era Duki. Te lo cruzabas en una plaza rapeando y te dabas cuenta que cargaba algo distinto. Antes de ser famoso te lo cruzabas y decías este pibe va a llegar lejos, todos lo sabíamos. A Duki lo sigo desde el día uno. Ahí ya decía, este pibe es el representante número uno. Yo creo que artísticamente el Duki es el máximo exponente de Argentina, no solo artísticamente, sino que tiene todo para ser un líder. Lo tiene todo. Sin dudas Duki puede ser mi gran inspiración.

-¿Con quién te gustaría hacer una colaboración y por qué?

En el panorama internacional, Travis Scott. Sería la primera persona de esa lista. Pero después me gusta mucho el trap de Italia y también sumaría al feat a Sfera Ebbasta. Siento que está muy avanzado con el flow. También sumaría un feat con el Duki. Siento que Duki es el trap en persona, le queda bien cualquier género pero parece que nació para eso.

-¿Cuál es para vos tu mejor canción y por qué?

Te voy a citar algo que una vez escuche y me quedó: “Las canciones son como hijos”. Siento que todas merecen ese lugar. Hay algunas que las hiciste en momentos tristes o de inspiración y te van a salir mejor. Hay algunas que son tus primeras canciones, y otras que las vas a hacer en tu mejor momento y van a ser temones. Todas tienen un lugar especial porque son creaciones de uno y ahí se pueden ver todos tus estados de ánimo. Todas reflejan a uno mismo. Tengo algunas que prefiero musicalmente pero no podría hacer un top. Porque hoy pongo uno de mis primeros temas y me transmite muchas cosas.

-¿En qué cambió tu vida desde que comenzó tu carrera musical?

Yo creo que el mayor cambio es que deje de ser tan impulsivo. Aprendí a liberar mis emociones mediante el arte y la música y capaz que en otro momento de mi vida lo hacía de maneras menos sanas, porque siempre uno tiene liberaciones sentimentales. Yo creo que desde que lo hago musicalmente es una forma de expresión que queda y perdura en el tiempo y vas dejando un registro de esos momentos. Cuando pienso en diez años atrás me acuerdo de mi vida muy monótona. Tenía un ritmo de vida agitado, pero no tenía esa sensación de paz que me genera ahora construir algo. El hecho de no tener una meta en la vida, se vuelve muy vacío. Sentía que no tenía mucho rumbo. Buscaba el disfrute del momento. Siempre estar haciendo algo, pegándomela. Siento que la música aportó mucho en ese sentido, me cambió la vida para bien.