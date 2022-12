La Navidad del rock: 10 historias y música para celebrar

Si creés que los rockeros no celebran la Navidad, estás equivocadísimo. La historia del rock abunda en música e historias relacionadas con la tradicional fiesta cristiana. Desde Los Beatles hasta Sumo, aquí tenés 10 ejemplos entre millones. ¡Feliz Navidad y Rock & Roll para todos y todas!

Elvis Presley

Elvis Presley Elvis.

El tercer disco de estudio de Elvis Presley se llamó Elvis ' Christmas Album, se editó en 1957 y fue un gran éxito comercial. La leyenda dice que fue una idea del todopoderoso manager de Elvis, el Coronel Tom Parker, que Elvis lo grabó a regañadientes y que fue uno de los discos más vendidos de la década. Para Elvis no fue difícil acercarse a la temática religiosa, ya que su propia formación musical estaba íntimamente relacionada con la música evangélica o gospel que aprendió en la Iglesia. Pero el hitazo del disco no fue una canción cristiana sino una dedicada a Papá Noel, anciano regalón que Elvis conocía como Santa Claus. Aquí, "Santa Claus Is Back In Town"

Los Beatles

Los Beatles y la Navidad La tapa del primer disco navideño de los Beatles

Entre 1963 y 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr grabaron unos discos flexibles, o "flexy disc", con saludos navideños dedicados a los miembros del fans club de los Beatles. Los discos no tenían costo alguno: la intención era, simplemente, agradecerle su fidelidad a los fans "registrados" y regalarles algo exclusivo, algo que no tuvieran los fans "comunes y corrientes". La idea, exquisita, se le ocurrió al agente de prensa de los Beatles, Tony Barrow, un tipo brillante que inventó muchas de las ideas que hoy son habituales para difundir a músicos populares. Como son tantos, la historia completa de los discos navideños de la banda la tenés .

Los Rolling Stones

Rolling Stones Happy Christmas "Feliz Navidad para los peluqueros hambrientos y sus familias": el saludo de los Rolling Stones.

En su sexto disco de estudio, el muy psicodélico y plagado de citas musicales, Their Satanic Majestic Request (1967), los Stones incluyeron una versión deformísima de un villancico navideño a modo de joda del tema Sing This All Together (See What Happens) en el cual , dicen (y decimos "dicen" porque nosotros le hemos prestado atención y francamente no hemos podido escucharlo), se escucha la voz del bajista Bill Wyman diciendo "We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year".

Bob Dylan

Bob Dylan Christmas In The Heart

Bob Dylan mantuvo desde siempre una relación de respeto y admiración con la tradición de la música popular de su país. De hecho, sus últimos discos están dedicados íntegramente a versionar canciones del repertorio de Frank Sinatra. En 2009, al igual que lo había hecho Elvis Presley en 1957, Dylan grabó su propio álbum navideño, con el título Christmas in the Heart, con críticas bastante dispares pero muy buena repercusión de ventas.

Las regalías del disco fueron donadas a dos organizaciones benéficas (una de los Estados Unidos y otra de Inglaterra) y al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Ante las críticas de quienes creían ver en el disco una especie de ironía rockera, Dylan se mostró descorazonado, básicamente porque no habían entendido nada. "Críticos como esos están siempre fuera y mirando dentro. No son evidentemente seguidores o el público para el que toco. No tienen un nivel de comprensión de mí ni de mi trabajo, de lo que puedo y no puedo hacer, de todo en general. Incluso ahora mismo no saben qué hacer conmigo", respondió.

Queen

A fines de 1984, Queen grabó un single navideño, escrito por Brian May y Roger Taylor con el título Thank God It's Christmas. El tema no fue incluido en ningún álbum de la banda inglesa hasta 1999, cuando lo metieron en Greatest Hits Volumen III. No tiene ningún video oficial, por lo cual no queda más remedio que apelar a esta recreación hecha por un fan.

Los Ramones

Merry Christmas (I don't Want To Fight Tonight) es una canción muy desesperanzada de los Ramones. Desde el título (en español Feliz Navidad, no quiero pelear esta noche) la canción alude a una familia en crisis y el intento loable de una tregua navideña, con la frase genial "La Navidad no es el momento para romper los corazones de los demás". Claro que no. Incluida en Brain Drain (1989).

Charly García

Charly García Charly navideño: emotivo homenaje a su tía Mecha.

A fines de 2007, Charly García sorprendió subiendo para Navidad un curioso y simpático tema denominado Oh Tía. Vestido con traje rojo papanoelesco, aunque sin bonete, al lado del arbolito, Charly le dedicó el tema a su anciana tía Mecha, con quien se acababa de reconciliar. En la letra de la canción incluye varias máximas de su tía, como "Si hay un lugar en tu vida, llénalo de amor", "Más vale rancho propio que palacio prestado" y "El que trabaja y estudia no tiene tiempo para protestar".

León Gieco

Uno de las canciones más populares de León Gieco es la conmovedora La Navidad de Luis, la historia de un joven que no acepta la donación de un pan dulce y un vino para las fiestas, ya que su vida "no es de Navidad". Estoico, el joven le dice a la señora que le quiere hacer el regalo: "Mi padre me dará algo mejor, me dirá que Jesús es como yo, y entonces así podré seguir viviendo". La señora, entonces, se va con su vino y su pan dulce a otra parte. Fue incluida por primera vez en 1980, en la compilación Siete años, el disco con el cual León pasó de ser un artista conocido a un músico inmensamente popular.

Sumo

En su tercer disco, After Chabon, Sumo tomó el villancico tradicional Noche de paz para llevarlo a una versión en clave de punk rock y deformarle la letra hasta volverla inquietante. "Noche de paz/Noche de amor/Todos acá por favor/Mamá e hijo con antifaz/disfrutando su noche de paz/Sueña un sueño imposible", canta Luca.

John Lennon

El clásico de los clásicos de las navidades rockeras. Lo escuchás casi cada vez que vez un informe sobre la Navidad en algún canal de noticias. Happy Xmas (War Is Over) fue grabado en 1971 como disco simple. Se basa en una campaña de intervención artística contra la guerra de Vietnam hecha en las calles de Nueva York por Lennon y Yoko Ono, quienes mandaron pegar en Nueva York, Tokio, Roma, Atenas y Londres afiches con la consigna War Is Over (If You Want It) (La guerra se termina (si vos querés) ), a la vez que pagaron avisos en las principales revistas del mundo. Recién fue editado en CD en 2003, junto a Imagine e Instant Karma.

John y Yoko te desean una muy feliz navidad. John y Yoko te desean una muy feliz navidad.

Y así termina esta pequeña lista, que podría ampliarse hasta el infinito. Nada mejor que un poco de rock para acompañar la sidra y para amenizar las fiestas. En especial si apareció algún pariente no deseado o si la discusión política se puso demasiado densa. ¡Felicidades para todos!