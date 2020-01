La nieta de Lía Crucet denunció por abuso sexual a su jefe, un ex participante de Soñando por Bailar

Malena González, nieta de la cantante de cumbia Lía Crucet, denunció por abuso sexual a José María Gómez (conocido como "El Carni") un ex participante del certamen Soñando por Bailar y dueño del local gastronómico en el cual la joven trabajaba como camarera.

"Mi horario era de 16 a 2, y un día antes me había dicho que vaya a las 11 para atender un evento grande", relató la víctima. "Cuando llegué al lugar, me enteré que estaba sola con él. Como estaba empezando no podía decir que no. Estábamos los dos y en un momento me dice 'Male, haceme un favor. Pasa un trapito en el espejo del baño de hombres'. Yo fui y lo veo que estaba orinando. Me empezó a hablar como algo natural. Sentí vergüenza ajena y me fui a la parte delantera. Ahí, vino, me agarró de la cintura y me dijo 'que bien que trabajas, me encanta'".

Comentarios y manoseos

González intentó continuar con su trabajo pero Gómez la hizo llamar a su oficina. Ella se negó pero el hostigamiento continuó: el acosador hizo comentarios inapropiados sobre el cuerpo de la joven y luego la manoseó.

"Me metió adentro del pantalón la mano y me toca toda la cola", relató. "Ahí los ojos se me llenaron de lágrimas y me abroché rápido el faldón. Me dijo que al otro día vaya de nuevo a las 11 porque 'te lo ganaste'".

La joven denunció el hecho esa misma noche en Comisaría de la Mujer y Familia de Vicente López pero se lamentó porque se quedó sin trabajo, "queda en la nada y él se queda con su restaurant haciendo lo mismo con las chicas".