La nueva contradicción de Macri, campaña y el asesinato del kiosquero: las 7 claves del día

Fernández: “Nuestra recuperación debe ser de las más rápidas del mundo”

El presidente Alberto Fernández se refirió ayer, en una entrevista con la agencia de noticias Télam, a la situación de recuperación económica y de empleo que según él registra el país. “Todas las economías del planeta cayeron. Todas, absolutamente todas. Y la recuperación tiene ritmos desiguales. En algunos lugares es muy rápida. Nuestra recuperación económica, por ejemplo, debe ser de las más rápidas del mundo. Pero no ha llegado a todos y hay gente que todavía no siente esa mejora. Y entonces hay una parte de los argentinos desanimados”, manifestó el jefe de Estado.

Al ser consultado sobre los motivos por los cuáles aun con esa tesitura que expone la sociedad en su mayoría decidió no votar al Frente de Todos en la PASO, Fernández remarcó que hubo un error por parte de su administración en no escuchar ciertas demandas. “Confieso que en el vértigo en el que nos metió la pandemia, no advertí que eso pudiera pasar. No advertí la magnitud del fenómeno en personas que fueron sobreexigidas por la pandemia. Por ejemplo, mujeres madres que tuvieron que afrontar cargas enormes, repartiéndose entre el trabajo y sus hijos, que además no podían asistir a los colegios. El trabajo y esfuerzo que hicieron fue inmenso. Y siento que, tal vez, no lo advertimos. Esa es la palabra exacta. Me apena porque debimos haberle prestado otra atención a ese problema. Pocos advirtieron el enorme impacto psicológico que traería aparejado la pandemia. Creo que en el presente, con la caída de los contagios y la recuperación económica, han renacido las ganas, la confianza y la esperanza en un presente y un futuro mejor”, sostuvo.

En otro de los pasajes de la entrevista, Fernández explicó que el motivo del cambio de forma en su campaña tuvo que ver con una anécdota que le contén su momento el presidente de Francia, Emmanuel Macron, después de las protestas de los chalecos amarillos. “Después del resultado electoral, lo que más me preocupó fue escuchar a la gente. Dejé de leer los diarios y escuchar las radios, y me ocupé de escuchar a la gente. Alguna vez Macrón me había contado que después del fenómeno de los chalecos amarillos, él decidio salir a hablar con la gente para tratar de entender por qué se le había generado semejante explosión social. Me contó que iba a reuniones a escuchar y a tomar nota”, afirmó.