La nueva estrategia judicial de Thelma Fardin y la convocatoria a una marcha en su apoyo

Luego que el Tribunal Superior de Brasil decidiera que no era de jurisdicción federal el juicio contra Juan Darthés en la causa de abuso sexual que le inició Thelma Fardín por un hecho que ocurrió durante una gira por Nicaragua, la actriz acudió a sus redes sociales para anunciar que apelará el fallo para evitar que se anule el juicio contra el actor. "No soy reconocida como parte en el expediente y mis abogados no pueden acceder al fallo completo", explicó.

La decisión del Tribunal Regional Federal de San Pablo de hacer lugar a un recurso presentado por la defensa de Juan Darthes y ordenó frenar el juicio que venía desarrollándose en la justicia federal de Brasil fue tomada por los camaristas federales Paulo Gustavo Guedes Fontes y Mauricio Yukikazu Kato. El juez André Custodio Nekatschalow se pronunció en disidencia, en favor de la continuidad del proceso.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese contexto, Thelma se pronunció a través de las redes sociales para resaltar que "no se encuentran publicados los fundamentos de la sentencia; solamente su resolución." "Lo que sí sabemos es que esta orden del Tribunal Regional, además de representar un violento mensaje en favor de la impunidad y la revictimización, contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Brasil en esta materia", dijo con la voz quebrada.

Y continuó: "La cuestión de la competencia federal ya había sido tratada y resuelta por el juez Pablo Ali Mazloum en primera instancia siete meses antes de que comenzara el juicio. Concretamente, el 16 de abril de 2021, el juez desestimó los planteos de la defensa y, en coincidencia con el criterio de la fiscalía, declaró la competencia federal para el juzgamiento".

De acuerdo con Thelma, en un fallo de más de 15 páginas, el juez "fundamentó esta decisión a partir de la jurisprudencia de los tribunales superiores y de la Corte Suprema, que en todos los casos de delitos graves cometidos en el extranjero por nacionales brasileños ordenaron que los expedientes tramitaran en la justicia federal". "La sentencia del Tribunal Regional que decide reabrir esta cuestión casi un año después y cuando el juicio oral se encuentra en su etapa final solo puede ser vista como una demostración más del poder y la influencia de quienes se consideran intocables. Mientras tanto, el camino sigue", resaltó.

Para la actriz, Darthés "continúa prófugo de la justicia de Nicaragua, con alertas rojas de Interpol vigentes, y sujeto a un proceso penal en Brasil". Confiamos en que la Fiscalía Federal de San Pablo recurrirá este escandaloso fallo y el Tribunal Superior de Justicia lo revertirá. Así podremos continuar el juicio hasta escuchar, por fin, una sentencia. Exigimos Justicia, nada más. Nada menos", afirmó.

De esta manera, explicó que irá a la Corte para que el juicio no sea anulado "por la enorme revictimización que implicaría para mi tener que volver a declarar". "Sería durísimo para mí pensar que tengo que volver a declarar; esperemos que la justicia brasileña comprenda que es revictimizante lo que está haciendo", planteó.

En el mismo sentido, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, aseguró que la Fiscalía brasileña "en principio va a apelar la decisión" del Tribunal Superior que determinó que la causa vuelva "a foja cero" por no corresponder la jurisdicción federal y afirmó que "hay jurisprudencia de la Corte Suprema" del país vecino en sentido contrario.

Mientras tanto, el colectivo Actrices Argentinas convocó a una manifestación para este jueves al mediodía en el consulado brasileño, en rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Brasil. A través de un comunicado, consideraron esta decisión como "un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia". "No lo vamos a dejar pasar", advirtieron.

En el documento convocan a concentrarse este jueves a las 12 en el consulado de Brasil ubicado en Carlos Pellegrini 1363 a "todas las organizaciones, medios de prensa del movimiento de mujeres y diversidades y de la sociedad toda a concentrarnos en el día de mañana en el consulado de Brasil". "Esta decisión vuelve a fojas 0 el proceso judicial, sin desarrollar los fundamentos y quitándole reconocimiento a la víctima", resaltaron.

Además, al igual que Thelma, denunciaron que los abogados de la actriz "no pueden acceder al fallo completo". "El proceso de las audiencias venía desarrollándose en forma correcta, incluso la competencia del juicio había sido resuelta favorablemente por el juez en primera instancia en un fallo de más de 15 páginas, 7 meses antes de que comenzara el juicio. Con el juicio oral en la etapa final, este es un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia. No lo vamos a dejar pasar", sentenció el documento y concluyó con un pedido de "Justicia para Thelma y para todas las víctimas de abuso. Basta de impunidad", sentenciaron.