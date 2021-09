La nueva variante de coronavirus descubierta en Colombia: cómo es la Mu y por qué podría resistir a las vacunas

La pandemia de coronavirus no terminó. A pesar del relajamiento en algunos ámbitos, los cuidados debe continuar ya que en diversas regiones del mundo, siguen apareciendo nuevas variantes. Ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró bajo vigilancia a una nueva variante de COVID-19, llamada Mu.

Según los investigadores, fue descubierta en Colombia y llamada Mu, ya que se sigue el protocolo de denominarlas basándose en el alfabeto griego. Esta variante es la B.1.621 se volvió predominante en Colombia y en otros países limítrofes, y ya desplazó a la de Manaos.

Los detalles sobre la aparición de la Mu fue publicada en el Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS, donde explicaron que ha pasado a ser una variante de Interés Bajo Vigilancia debido a que sus mutaciones indican “un potencial de escape inmune”. ¿Qué significa? Que estudian si podrían ser resistentes a las vacunas.

Desde hace unas semanas, la variante tuvo pequeños brotes en algunos países de América del Sur y de Europa. Se sabe que en Colombia, Ecuador y algunas islas del Caribe desplazó a otras variantes. “Aunque la prevalencia global de la variante Mu entre los casos secuenciados ha disminuido y es actualmente inferior al 0,1%, su prevalencia en Colombia (39%) y Ecuador (13%) ha ido aumentando de forma constante", confirmaron desde la OMS.

Para estudiar su avance y resistencia, los científicos de la OMS investigan a fondo cómo son las características, velocidad de contagio y si, además, tiene similitudes con la variante Delta, que tiene prevalencia en gran parte del planeta.

“Desde su primera identificación en Colombia en enero 2021, hubo unos pocos reportes esporádicos de casos de la variante Mu y algunos brotes mayores que fueron reportados en otros países de América del Sur y de Europa”, detalla el reporte oficial.



Y completaron: “Los datos preliminares, que fueron presentados por el Grupo de Trabajo sobre la Evolución del Virus, muestran una reducción de la capacidad de neutralización de las vacunas y los vacunados, similar a la observada en la variante beta”. Igualmente advirtieron que esos datos deben ser confirmados en nuevos estudios.

Sobre el nuevo descubrimiento hecho en Colombia por la OMS, el doctor Luis Cámera(MN 51995) afirmó en una entrevista con la Televisión Pública: “La variante Mu tiene algo particular, se sabe muy poco. Aparecieron algunos datos previos y se la negó como una variante propia de Colombia”. Además, dijo sobre sus características: “Esta variante es rara ya que se ha vuelto predominante en el último mes o mes y medio en Colombia, en Ecuador y en varias islas del Caribe, donde tiene mucho impacto. Ha logrado desplazar a la de Manaos y a la Andina, que eran muy fuertes”.

Y completó: “Simultáneamente a eso, la cantidad de casos en esos países disminuyó mucho. Hasta ahora, todas las variantes que se han impuesto sobre otras, aumentan el número de casos. O sea que todavía no se sabe para qué lado va la variante Mu. Lo que me parece correcto es que sea considera una variante de preocupación y que la estén analizando. Porque al hacerse predominante sobre la variante de Manaos, que es una de las peores, es para observarla. Pero, por otro lado, el decrecimiento de casos y de fallecidos, da la sensación de que no tiene un impacto importante en la salud”.

Y para finalizar, Cámera explicó en cuanto a la potencial resistencia a las vacunas: “No está claramente dictaminado si es una variante resistente a las vacunas. Aunque tenga una contagiosidad que logró desplazar a la de Manaos, no sabemos lo otro. Ahora, toda Latinoamérica está pagando su segunda ola. Menos Brasil que es un foco muy importante, muy complicado y con muchísimas cantidad de casos. Pero toda Sudamérica tiene un mismo comportamiento. Nunca hay que verlo como un sólo país. El virus tiene comportamientos regionales. Por eso estamos pagando la pandemia. Ahora esperemos tener suelta con la Delta y que no se exprese mucho”.