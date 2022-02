La OA investiga a Alonso y Michetti y la muerte del tutor de los hijos de Fort: las noticias del día

Murió la ex pareja de Ricardo Fort y la fiscal investiga si se trató de un suicidio

La ex pareja del fallecido empresario Ricardo Fort y tutor de sus hijos, Gustavo Martínez, murió este miércoles tras caer de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano, y si bien se cree que se trató de un suicidio, la justicia investiga las circunstancias del hecho.

A las 4.15 cuando personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado a un edificio de la calle Sucre al 1900, en el barrio de Belgrano. Un guardia de la garita de seguridad del edificio había llamado al 911 para reportar que una persona había caído de un piso 21.

Al arribar al lugar, junto con personal del SAME, se confirmó el fallecimiento del hombre, identificado como Gustavo Martínez, ex pareja de Fort, que se había hecho cargo de la tenencia de sus hijos mellizos cuando el ex empresario y mediático murió en 2013.

Uno de los hijos de Fort afirmó que Martínez hace días se encontraba deprimido en virtud que él y su hermana melliza cumplirán en unos días la mayoría de edad.

El adolescente también le dijo a los investigadores que Martínez mencionaba querer arrojarse del balcón y que desconocía si se encontraba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Según las fuentes, en el lugar no se observaban signos de violencia ni desorden, y se pudo ver que uno de los balcones que dan al frente con la calle Sucre y la habitación de Martínez tenía la red protectora cortada.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 59, a cargo de Laura Belloqui, que dispuso darle intervención a una brigada de la División Homicidios para esclarecer el hecho bajo la carátula de "averiguación causales de muerte", como es de rigor en este tipo de casos.