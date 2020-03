La OMS declaró al Coronavirus como una pandemia: "La cifra de muertos va a subir en los próximos días"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó que el Coronavirus Covid-19 fue elevado a la categoría de pandemia, en el marco de una conferencia de prensa realizada en Suiza. "Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o en forma despreocupada. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado; lo que lleva a sufrimiento y muertes innecesarias".

"Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza planteada por este Coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia lo que los países deberían hacer. Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes hemos visto una pandamia que pueda controlarse al mismo tiempo. La OMS ha estado en modo de respuesta completa desde que nos notificaron los primeros casos", tranquilizó.

Estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de inacción"

En tanto, aseguró que la organización está controlando de modo constante el brote, al tiempo que reconoció: "Estamos profundamente preocupados, tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción".

"Hemos llamado todos los días a los países para que tomen acción de manera urgente y agresiva. Hemos sonado la alarma de manera fuerte y clara. Como dije el lunes, los casos de Covid 19 y el número de países no nos dicen la historia completa. De los 118.000 casos de Covid 19 reportados globalmente en 114 países, más del 90 por ciento de los casos están solo en cuatro países. Y dos de ellos, China y Japón- tienen epidemias en declive. 81 países no reportaron ningún caso, y 57 países reportaron 10 casos, o menos".

Todos los países todavía pueden cambiar el curso de esta pandemia"

"No podemos decir esto lo suficientemente alto o claro o frecuente: todos los países todavía pueden cambiar el curso de esta pandemia. Si los países detectan, testean, aíslan, rastrean y movilizan a su gente para dar respuesta, aquellos países que tienen un puñado de casos pueden prevenir que esos casos se transformen en racimos, y que esos racimos se transformen en comunidades de transmisión".

De acuerdo a las cifras oficiales, el virus ya alcanzó al menos 120 países y supera los 100 mil infectados. En el caso de la región, ya hay 14 países que reportaron casos confirmados. El listado es encabezado por Brasil, país que tiene 34 infectados, pero todavía no confirmó ningún deceso; a diferencia de lo que sucedió en la Argentina y en Panamá. En total, hay 144 personas infectadas en América Latina.