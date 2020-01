La OMS declaró la emergencia internacional por el coronavirs: ya hay unos 8.000 casos en todo el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional por coronavirus ante el rápido aumento de los pacientes diagnosticados que no habían viajado recientemente a China, origen del foco.

La medida fue decidida por un comité de 15 expertos encabezado por el director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A pesar de que hay 8.000 casos en alrededor de 20 países, el 99% de los contagiados fueron registrados en China, donde también hay 170 muertos a causa del virus.

"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros