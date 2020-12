La OMS prepara la “misión Wuhan” para detectar el origen del Covid: las implicancias geopolíticas

A un año del inicio de la pandemia del coronavirus, un equipo internacional de científicos seleccionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) será el encargado de descubrir los orígenes del virus, por lo que visitará China en enero, para explorar todas las pistas que pueden llevar a entender cómo comenzó esta enfermedad que ya dejó millones de muertos alrededor del mundo.

”Las reuniones que hemos tenido hasta ahora con colegas chinos han sido muy productivas y muy buenas y mi impresión por el momento es que los chinos, a nivel gubernamental pero también entre la población, quieren saber realmente lo que ha pasado”, declaró Fabian Leendertz, del Instituto Robert Koch de Alemania.

Leendertz es una de las diez eminencias científicas elegidas por la OMS, tras un largo proceso de selección, para tratar de llegar a los orígenes del virus y saber cómo se transmitió al hombre.

De hecho, se cree que el primer caso de coronavirus fue detectado en diciembre pasado en la región china de Wuhan, aunque no se descarta que la enfermedad se haya manifestado antes sin ser percibida.

Diez científicos fueron los elegidos para asistir a la misión en China.

La misión durará cinco o seis semanas, y los científicos también estarán acompañados por un experto de la OMS en materia de seguridad alimentaria y de zoonosis, el doctor Peter Ben Embarek.

”No se trata de encontrar culpables en el país o entre las autoridades. Se trata de entender lo que pasó para reducir los riesgos en el futuro”, insiste Fabian Leendertz. Según dijo, una vez que lleguen a China, empezarán sus labores en Wuhan, ya que es ahí donde están disponibles los datos más sólidos.

“De ahí, seguiremos todas las pistas allá donde nos lleven”, agregó el experto, quien dijo que es preferible que “los rastros sean frescos” para remontar a los orígenes del virus, aunque subraya que todo es posible en materia de análisis científico.

En China se analizará si el virus comenzó en diciembre o antes.

Incluso, uno de los focos de la investigación será un mercado en Wuhan que comercializaba vida silvestre y que estaba vinculado con algunos de los primeros casos, aunque las autoridades chinas parecen haberlo descartado como fuente del virus.

Pese a la enorme ilusión que hay detrás del viaje, Leendertz advirtió que “no hay que esperar que después de esta primera visita a China en enero, el equipo venga con resultados concluyentes”, ya que en realidad se intentará al menos volver con un “plan concreto” para una “fase 2” de la investigación.

Sobre esto, el especialista de microorganismos altamente patógenos dijo estar “prácticamente seguro” de que los científicos descubrirán lo que ocurrió, pero no de manera rápida. "Esto puede llevar algún tiempo”, agregó.

Uno de los estudios se harán en el mercado de Wuhan.

Más allá de que muchos científicos creen que el SARS-Cov-2 saltó naturalmente de los murciélagos a los humanos, posiblemente a través de una especie intermediaria, la realidad es que eso todavía no está confirmado.

Incluso, existen teorías que indican que coronavirus se inició de manera científica en Wuhan, y por eso, la investigadora china Shi Zhengli reveló que está dispuesta a abrir las puertas de su laboratorio para descartar las acusaciones, sobre todo ante la visita de la OMS.

La profesora Shi ganó elogios internacionales por su descubrimiento de que la enfermedad conocida como SARS, que mató a más de 700 personas en 2003 en China, fue causada por un virus que probablemente provenía de una especie de murciélago que estaban en una cueva de Yunnan.

La científica Shi Zhengli niega que el virus se haya escapado de su laboratorio.

Desde entonces, la especialista ha sido llamada la "Batwoman de China" por sus estudios, pero ahora lo que se cuestiona es si al tomar muestras de heces y luego llevarlas al laboratorio en Wuhan, se pudo haber producido un contagio que desencadenó una pandemia.

"Me he comunicado dos veces con los expertos de la OMS. He expresado personal y claramente que les daría la bienvenida a visitar el IVW. Personalmente agradecería cualquier forma de visita basada en un proceso abierto, transparente, confiable y diálogo razonable. Pero el plan específico no lo decido yo", dijo la científica en diálogo con la BBC.