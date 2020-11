La otra Lady Di: Sarah Ferguson reveló el calvario que sufrió durante su paso por la Familia Real

En una reciente entrevista, Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe Andrew de Inglaterra, revivió sus años difíciles como parte de la realeza y su complicado divorcio.

La duquesa de York reveló que en aquel entonces la prensa comenzó a burlarse de su aspecto físico llamándola "Duchess of Pork", en un juego de palabras con su título nobiliario y la palabra "cerdo" en inglés.

Durante su juventud en un internado, Ferguson encontró consuelo en la comida y fue así como ingresó en una dinámica nociva de comer sin control solo para sufrir mientras trataba de adelgazar sin éxito.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Me refugiaba en las salchichas y los sándwiches de huevo con mayonesa. Fue una dinámica que continuó también cuando me hice adulta", relató en diálogo con The Sun. "Cuando mi marido se ausentaba, me entristecía y entonces comía aún más y engordaba. La comida era mi mejor amiga y recurría a ella siempre que las cosas se ponían difíciles".

Ferguson señaló que su punto de quiebre, luego de los titulares ofensivos, llegó cuando hubo un momento en el que ni siquiera podía mirarse al espejo. "Por suerte, eventualmente fui capaz de hacer algo al respecto", agregó relatando que actualmente busca apegarse a dietas saludables.

Y es por esa razón también que recientemente se ha sumado a una campaña nacional en Inglaterra para reducir el índice de obesidad y sobrepeso en niños y adultos.

"Se trata de una de las mayores crisis de salud que afronta nuestro país, y las enfermedades relacionadas con la obesidad le cuestan al servicio nacional de salud más de seis mil millones de libras al año", advirtió.