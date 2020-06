La palabra de Martín Insaurralde, luego de someterse al tratamiento con plasma por Covid-19

Martín Insaurralde permanece internado desde hace diez días en el Hospital Lavallol, luego de dar positivo de Covid-19 y presentar un cuadro febril de importancia. Su mujer, Jésica Cirio, reveló en las últimas horas cómo evoluciona la salud en un móvil para el programa La peña del Morfi; pero minutos después el intendente de Lomas de Zamora sorprendió con una entrevista en vivo desde la habitación en la que cumple con el aislamiento.

"Anoche pasé mi mejor noche. Me siento bárbaro. La capacidad pulmonar está bárbara, con oxigenación y ningún dolor de garganta, ni muscular", destacó el intendente, luego de someterse al tratamiento con plasma. "Estoy feliz, porque creo que esta lucha valió la pena", sumó.

Insaurralde reconoció que su salud se complicó el miércoles por la noche. "Fue un quiebre de la enfermedad, porque se me había reducido la capacidad pulmonar. Me llegó el plasma, me hicieron una pequeña intervención quirúrgica para pasármelo, porque yo no tengo buenas venas", reconoció.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé también | Coronavirus en el fútbol, la política y la televisión argentina: los casos positivos de los famosos

"Esto le puede pasar a cualquiera. Tomé todos los recaudos necesarios. Por mi actividad, tenía roce con mucha gente. Esta batalla es la que muchos están dando en la Argentina. Hasta que no haya una vacuna, hay que cuidarse", resaltó.

El emotivo mensaje "a la distancia" de Cirio por el día del padre

La modelo compartió en redes sociales una foto en la que se la puede ver junto a su hija, Chloe. "Hoy nos toca un día del padre diferente, extrañándote mucho y contando los días para que estés con nosotras de nuevo", destacó la rubia.

Leé también | Basta de invitados en la tele: ante el avance del coronavirus , el ENACOM recomienda restricciones

"A pesar de la distancia, estamos más juntos que nunca y eso sólo nos hace más fuertes. Chloe tiene el papá más valiente del mundo, por eso estoy segura de que muy pronto todo esto va a ser sólo un recuerdo. ¡Feliz día, mi amor! Te amamos".