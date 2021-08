La palabra de Messi, la rara pregunta a Christian Martín y la gastada a Gustavo López: Ibai, de paseo por París

Son pocos los que a esta altura no conocen a Ibai Llanos: el bilbaíno saltó a la fama gracias a su manera de comentar distintas competiciones de videojuegos. Por ejemplo, años atrás relató la final del Classic Tetris World Championship (que fue seguida por más de 12 millones de personas) y ganó gran popularidad por sus relatos en exitosos juegos como League of Legends o Fortnite.

Actualmente, el español es dueño de un canal de Youtube con más de 6.4 millones de suscriptores, donde comparte su experiencia jugando con otros youtubers y algunos futbolistas, como Sergio "Kun" Agüero. De hecho, fue su amistad con el flamante delantero del Barcelona la que le permitió estar viviendo un sueño que parece no querer terminar.

Y es que en cuestión de horas, Ibai logró lo que ningún streamer ha logrado en estos últimos 20 años: comió en la casa de Lionel Messi y horas después, fue el encargado de recibirlo en el Parque de los Príncipes durante la presentación oficial del rosarino como nuevo jugador del París Saint-Germain. Fue ahí donde el español le realizó una breve entrevista al capitán argentino que transmitió por su canal de Twitch, donde tiene 7 millones de seguidores.

Visiblemente nervioso, y para no estarlo, Ibai se tomó unos segundos antes de la entrevista oficial para saludar a Messi. "¿Te doy la mano? ¿todo bien? ¿estás cansado?", fueron las tres preguntas del streamer. "Si, la verdad que estoy cansado pero con ganas de empezar a entrenar", respondió Leo e Ibai retrucó: "¿Nunca habías estado en Twitch". En ese momento y con mucha humildad, Messi le contestó que "no" con la salvedad del día que apareció cuando le envió un mensaje al Kun.

El español le aclaró al número "30" que no le iba a preguntar cosas relacionadas al fútbol porque ya estaba "todo dicho" y se refirió a la cena de despedida que compartió con el astro en su casa. "¿Tu crees que comí mucho? porque dicen que me comí todo el catering", preguntó el español y Messi le aclaró: "La verdad que no. No sé si comés mucho o poco, pero ese día no comiste nada".

Sobre la despedida en Barcelona y la llegada a Paris, La Pulga aclaró que son "días complicados" los que está viviendo. "Un poco de todo. Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días. Obviamente sin dejar atrás todo lo que pasé en Barcelona porque de un día para el otro no se olvida todo eso, pero ilusionado y feliz de este nuevo comienzo, de mi llegada. Disfrutando, pero esperando que termine”, reflexionó.

Y agregó: “Te llevan de un lado a otro, vas a haciendo cosas, no parás, muchas entrevistas. Yo lo que quiero es empezar a entrenar, a jugar, pero estoy feliz”. Luego, Ibai le preguntó por el trío Messi-Neymar-Mbappé y Leo, lejos de quitarle méritos al plantel completo, aclaró: “Hay un montón de jugadores. París tiene jugadores impresionantes. Tiene un vestuario espectacular. Disfrutando y con muchas ganas, con más ganas que nunca de dar el paso”.

Al final, Ibai le dio un par de camisetas del PSG con el número "30" para que se las firme y Messi, concluyó: “Un saludo. Mi primera aparición en Twitch, no soy mucho de esto, pero un saludo grande a la gente que está atrás. Los seguimos. No participo, pero los sigo”. Poco antes de la breve entrevista con La Pulga, Ibai intercambió palabras con Christian Martin, popularmente conocido como el "vikingo".

Allí, el periodista deportivo remarcó que habla "cinco idiomas" que aprendió en el día a día de su trabajo y contó cómo lo vio a Messi tras su llegada a Paris. "Lo vi bárbaro a Leo. Él no es un gran mentiroso, no te finge si está bien o está mal. Es increíble, han caído las piezas en este rompecabezas. No creo en el destino, soy vikingo y lo mío es muy básico", opinó.

E informó: "Pero la llegada de (Mauricio) Pochettino, la consagración en la Copa américa, su relación con (Ángel) Di María y Neymar, que tras un partido de Champions decía que iba a jugar con leo. Ahí se interpretó que iba a volver al Barcelona, pero se refería al PSG. Ahí Neymar me dijo que le daba su posición y su camiseta con tal de que viniera, pero Leo no quiso el dorsal. Cuando pasó lo del fax, era el City. Pero se quedó en Barcelona y el City se armó por otro lado".

Finalmente, el corresponsal contó que Messi no será parte de los próximos dos partidos del PSG porque se someterá primero a una pretemporada para estar al mismo ritmo que sus compañeros y ante la insólita pregunta de los compañeros de Ibai sobre si era cierto que "lanzaba enanos", cerró: "No, de ninguna manera. No es verdad. Es solo un mito".

En este último tiempo, Ibai se lanzó como entrevistador de distintas figuras de primer nivel. Todos ellos futbolistas y por nombrar algunos, podemos mencionar a Gerard Pique, con quien inició esta sección y tuvo un fuerte reto de parte del defensor, Sergio Ramos, el propio Agüero, Neymar y Paulo Dybala. Fue la nota con la "Joya" de la Juventus la que generó un fuerte repudio de parte del periodismo local.

Quizás desconociendo la inmensa popularidad del streamer, el conductor de “Un buen momento”, Gustavo López, se mostró indignado y apuntó meses atrás todos sus cañones contra Ibai: “¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?”. En esa línea, el periodista se mostró indignado con el "Kun" porque, según reveló, le había prometido una entrevista a él: “Me dijo: ya la vamos a hacer. Ibai me ganó”.

Esto le generó al periodista argentino un fuerte dolor de cabeza, ya que desde entonces es blanco de críticas, burlas e insultos en las redes sociales. Para colmo, con picos de más de 300 mil viewers en su canal de Twitch, Ibai se animó a gastarlo poco antes de su entrevista con Messi. "Gustavo López no está, no lo hemos visto de momento. Es cierto que hemos chequeado varias personalidades y no estaba", señaló el español con mucha ironía.