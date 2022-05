La pandemia no terminó: los contagios de COVID-19 aumentaron un 92,61% en una semana

La actualización de los datos de la circulación de coronavirus en Argentina por parte del Ministerio de Salud despertó una nueva alerta. En total, se registraron 33.989 nuevos casos, cifra que representa un aumento del 92,61% de contagios en comparación a los 17 mil de la semana pasada (y un 305,25% si tomamos en cuenta el último mes). Asimismo, fallecieron 47 personas (33 de Buenos Aires, 6 de CABA, 3 de Santa Fe, 2 de Neuquén, 1 de Mendoza, 1 de Río Negro y 1 de Salta). En total, desde que se inició la pandemia, Argentina lleva 128.776 muertos por Covid-19.

Las nuevas variantes

Otro de los datos aportados por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, fue sobre las nuevas cepas que ya circulan por Argentina. Se trata de personas afectadas por los sublinajes BA.4 y BA.2.12.1, variantes que también impulsaron el aumento de casos en América del Norte y en África.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aunque la ministra aseguró que por el aumento significativo de casos “no hay posibilidad de nuevos cierres”, también aclaró que no hay manera de “que no haya COVID-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”. Y agregó: “Este virus no se puede eliminar y mucho menos erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos”.

La salida de la pandemia

A pesar de los números, que se actualizan una vez por semana en el sitio Argentina.gob.ar (y figuran como Información epidemiológica), la mandamás de Salud explicó la receta para el coronavirus. “La estrategia de la mayoría de países del mundo es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muertes, además de sostener los cuidados. ¡Pero no volver a los confinamientos! El sistema de Salud argentino se fortaleció en tiempo récord. Dimos respuestas en las dos olas y ningún argentino se quedó sin cama de internación".

Mientras que 1 de cada 4 personas que se testea en la Argentina es diagnosticada con la enfermedad, la noticia alentadora tiene que ver con el índice de internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que se mantiene estable con un 41,2% de ocupación para todas las patologías en el país.

Datos federales

Si tomamos en cuenta las últimas dos semanas, en la Ciudad de Buenos Aires el aumento de contagiados ascendió un 205%, mientras en la provincia que gobierna Axel Kicillof el crecimiento fue del 212%. La provincia de Catamarca registró un aumento del 200%, Corrientes, un 276% y en La Pampa un 485%. La provincia que más creció en número de contagiados fue San Juan, con un total de 517% en comparación a los últimos 14 días.