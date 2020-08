La periodista Mariela Fernández reveló que sufrió un abuso a los 10 años: "No pude ponerlo en palabras, me daba vergüenza"

La viralización de audios donde un hombre describía un abuso sexual perpetrado contra su propia hija -que derivó en la detención del supuesto autor- fue el punto de partida desde el cual la periodista Mariela Fernández eligió revelar una dura experiencia de su propia infancia.

Al aire en C5N mientras dialogaba con dos víctimas de abuso infantil, la presentadora pidió que los padres se informen sobre los signos a los que hay que prestar atención.

"Yo fui víctima de abuso a mis 10 años y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Y mi mamá no se dio cuenta", reveló Fernández.

Según su relato, quien descubrió la situación fue su hermano menor. "Fue él quien pudo poner en palabras lo que había visto y lo que estaba pasando. Es ahí cuando a mí me corren de ese lugar", agregó. "En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente se cortó el vínculo. Lo sobrellevamos como pudimos".

Fernández explicó que recién años atrás, en una sesión de terapia, pudo contar con sus propias palabras lo sucedido. "Y aún así me cuesta expresarlo", aseguró. "Pero quiero ponerme en lugar de esos chiquitos que no tienen voz, no tienen manera de expresarlo. Necesitamos de adultos que estén atentos y visualicen lo que no se puede poner en palabras".

El caso de El Jagüel

El caso del que Fernández hablaba al aire y provocó su revelación partió de la viralización de una serie de audios en los que un hombre confesaba haber abusado sexualmente de su propia hija, junto a una falsa noticia que aseguraba que había sido detenido y luego liberado.

La investigación sobre el origen de los audios recayó en la UFI N°3 de Esteban Echeverría, dedicada a investigar delitos sexuales, y el supuesto responsable, oriundo de la localidad de El Jagüel fue finalmente apresado el domingo en Ezeiza luego de 11 allanamientos.

El acusado será indagado por abuso sexual agravado por el vínculo y por acceso carnal por la fiscal Magdalena González. De acuerdo a lo publicado por Infobae, un reconocimiento médico-legal efectuado sobre la víctima -una niña de seis años- no arrojó indicios de abuso.

Así, por ahora, la única prueba en contra del detenido son los audios, que serán peritados para efectivamente probar que es su voz la que quedó registrada.

El sábado, mientras tanto, la hija del sospechoso fue entrevistada en cámara Gesell, donde no habría revelado ninguna señal de haber sido víctima de abuso.

La viralización de los audios había tenido como origen a una vecina del detenido, quien los había publicado en Instagram. La usuaria también publicó una foto del sospechoso y su dirección, y echó a rodar la versión falsa de que la Justicia lo había detenido y liberado.

Un grupo de vecinos de El Jagüel intentó linchar al supuesto autor de los audios, lo cual provocó la intervención de la Policía y la apertura de la investigación.

La madre de la niña implicada, separada del padre de la pequeña, expresó que conocía los audios pero que nunca sospechó de la existencia de un posible abuso.

En diálogo con Infobae, la mujer solicitó que "por respeto" a su hija no se difundan los audios. "Mi familia esta muy mal. Estamos muy devastados. Todo esto es muy doloroso. Cuando esto se resuelva, voy a hablar", agregó.