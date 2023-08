La Plata (de nuevo) bajo el agua: evacuados y las denuncias de los vecinos afectados

El temporal que todavía afecta a gran parte del AMBA expuso la vulnerabilidad de los vecinos de La Plata, quienes volvieron a sufrir en carne propia los daños generados por una nueva inundación. Todavía con los recuerdos del 2013 a flor de piel, decenas de personas debieron ser evacuadas de sus casas, mientras que el intendente convocó en horas de la tarde a un comité de crisis para enfrentar los destrozos.

"No es la primera vez que se me inunda la casa. Estoy sin trabajo y cobro un plan social. Una vez vino una asistente, me hizo una encuesta y quedó ahí. Llamé varias veces a Desarrollo Social y nunca me dieron bolilla", se quejó María, una de las vecinas afectafas. "No sé qué voy a hacer ahora. Tengo a mi nena de nueve años que vive conmigo y no le puedo dar una mejor vida. Me siento mal e impotente por eso", sumó.

Los barrios más afectados son Los Hornos, Etcheverry, Arana, Melchor Romero, Olmos, Abasto, San Carlos y Villa Elvira. Y es que, en sólo ocho horas, se registró la caída de más de 150 milímetros de agua. "Ya sabíamos que iba a crecer el arroyo porque siempre pasa, esto se inunda", denunció en diálogo con TN una de las vecinas de Los Hornos. "Yo vivo en un pozo pareciera, no tenemos asfalto, no tenemos luz; las calles están todas rotas, no tenemos nada y ahora esta lluvia", sumó.

"Convoqué al Comité de Crisis de la ciudad para evaluar el impacto que están teniendo las lluvias y seguir coordinando las acciones en cada uno de los barrios afectados", explicó el intendente Garro desde sus redes sociales, al tiempo que detalló: "Hasta ahora cayeron 155 mm. en toda la ciudad y, si bien está bajando, algunos barrios aún están en los 130 mm".

Al momento, el intendente explicó que hay tres centros para evacuados:

Centro Fomento de Los Hornos (137 entre 61 y 62).

Club Circunvalación (7 entre 77 y 78).

Melchor Romero (517 entre 171 y 172).

"Los equipos de Defensa Civil, Desarrollo a la Comunidad, Guardia Urbana, Cruz Roja y la Agencia de Seguridad Vial están trabajando en la zona Oeste de La Plata ayudando a los vecinos y asistiendo a los que lo necesiten. Les pedí a cada uno que se pongan a disposición total de los platenses. Esta es una lluvia histórica por la época del año en la que estamos, pero aún así es importante llevar tranquilidad a cada vecino", advirtió Garro.

El intendente, que viene de ganar su interna y enfrentará en las elecciones generales a Julio Alak, recordó la feroz inundación del 2013, en la que fallecieron al menos 89 vecinos: "No dejemos que los fantasmas del pasado nos asusten. Estamos trabajando para que a nadie le falte nada y ningún platense se sienta solo. Poco a poco iremos llegando a cada casa para brindar la asistencia que necesiten".

En tanto, el gobernador Axel Kicillof canceló la agenda de actividades prevista para la fecha, puso a disposición el Estadio Único para albergar a los evacuados y sigue de cerca la gestión de Garro. "Se comunicó con el intendente Julio Garro, puso a disposición todos los recursos provinciales y sigue de cerca la evolución de la tormenta y su afectación".