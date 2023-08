La Plata pasada por agua: la lluvia no para y evacuan a vecinos a 10 años de la histórica inundación

La madrugada de tormentas con granizo, y los más de 130 milímetros que hasta el momento cayeron este jueves en la ciudad de La Plata, trajeron los peores recuerdos a los vecinos que hace 10 años vivieron la histórica inundación que dejó 89 muertos confirmados en abril de 2013. Según reportaron las autoridades, ya hay múltiples familias evacuadas que viven en la zona aledaña al arroyo El Gato en el barrio de los Hornos y se espera que las lluvias continúen durante toda la jornada.

"Estamos trabajando en La Plata, la localidad hasta el momento más afectada. La zona aledaña al arroyo El Gato, el sector donde no ha sido entubado", aseguró el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, ante Argenzuela por Radio 10. "Hay bastantes evacuados, estamos trabajando. Recién llovieron 20 o 25 minutos de forma importante", reconoció.

Bajo las órdenes del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, desde esta madrugada un comando de incidentes está funcionando en el Estadio Único de La Plata, desde donde se disponen a ir hacia los llamados que van llegando de las zonas más afectadas, como Villa Elvira y Olmos.

García también alertó sobre los pedidos que se le están haciendo a la ciudadanía de la zona. "Está escurriendo a mucha velocidad el arroyo, por eso pedimos a la gente que no se acerque, y que no pase los puentes", solicitó el funcionario. "Tuvimos que evacuar a unas personas que habían quedado arriba de un auto, no en una situación de extremo peligro, pero sí se llevaron un susto importante", reveló.

A su vez, agregó que "muchas personas no se quieren ir por la inseguridad", aunque aclaró: "Pero nosotros insistimos, sobre todo en los niños y los adultos mayores, que se trasladen. El Río de la Plata está alto porque hay sudestada, entonces vamos a tener una situación de posible taponamiento, va a tardar en escurrir. Todavía sigue lloviendo, posiblemente va a llover más, pero aparte viene bajando todo el agua río arriba".

El funcionario también buscó llevar tranquilidad a la población, en el marco de los terribles recuerdos que tienen los y las platenses de aquella inundación en lugares de la ciudad donde el agua alcanzó los 2,40 metros. "Por ahora la situación está controlada, pero estamos al lado del arroyo esperando a ver qué pasa con todos los medios dispuestos", remarcó.

Respecto a los centros de evacuados ya dispuestos, García contó que "el Municipio de La Plata abrió uno en Los Hornos" y que ahí es donde están trasladando a los evacuados. Aunque no es el único lugar, ya que desde Diario El Día reportaron que son nueve los espacios destinados a recibir a víctimas de la inundación..

En Argenzuela también habló Héctor Aquino, presidente del Club Circunvalación de La Plata, quien confirmó que son 30 los evacuados que, hasta el momento, están en la institución que preside. La tormenta se da en el marco de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Allí alertaron sobre las fuertes lluvias y la posible caída de granizo.

"Hasta ahora no tenemos novedades de otras situaciones problemáticas en el resto de la provincia", afirmó García. "Tuvimos vientos muy fuertes y voladuras de techo en Villa Gesell, granizo importante en la zona norte del conurbano, fue una tormenta importante", añadió. Hace 10 años cayeron más de 400 milímetros en la ciudad de La Plata, desatando una de las peores tragedias que vivió la región, con más de 89 muertos registrados. Las imágenes preocupan a los vecinos y vecinas y les traen esos terribles recuerdos.