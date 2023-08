La poderosa figura política que protege a Lotocki: mentiras, denuncias y muertes

El dolor de la muerte de Silvina Luna, sacudió a la opinión pública y el foco se puso sobre Aníbal Lotocki, el médico acusado de otros fallecimientos causados por mala praxis. Tras 78 días de internación en el Hospital Italiano, la modelo rosarina no soportó más. La historia se repitió como con el diseñador de modas Mariano Caprarola, ex socio y paciente del falso cirujano, que murió en medio de una operación y por fallas multiorgánicas. A partir de ahí, las denuncias contra el médico tomaron más fuerza y sobre todo saber quién lo encubrió durante estos años.

Y fue otra de sus víctimas quien reveló la verdad. Ella es Pamela Sosa, quien supo ser la novia de Lotocki y que sufre las consecuencias de las cirugías que le realizó. En una entrevista, la ex vedette había afirmado que el médico tiene fuertes lazos con referentes de la política y del poder en general. Según sus palabras, todos ellos lo protegen en la Justicia. Hace poco, en LAM, Sosa afirmó: "Lo que él (Lotocki) tiene o no tiene, no tengo idea. Imaginate que no tenía idea que tenía dos hijos. Yo me separé hace 10 años, demasiado tiempo. Después él se compró la casa...".

Y continuó: "En su momento hablé de una persona, lo voy a decir es Sergio Berni pero dejé de hablarlo. Él era muy amigo de Berni cuando yo estaba casada con él, se frecuentaban". No era la primera vez que Pamela nombra al actual ministro de Seguridad bonaerense. En 2016, ella había dicho en una entrevista radial: “Lotocki era muy amigo de Berni, que le avisaba cada vez que lo iban a allanar. Por eso siempre escondió todo

Lo cierto es que, tiempo después, Berni desmintió incluso conocer a Lotocki. Según allegados al falso cirujano, Lotocki solía decir ante sus conocidos o pacientes que era amigo de muchos famosos de la política y el poder. Entre los funcionarios que solía nombrar estaban el propio Berni, Aníbal Fernández, María Eugenia Vidal y hasta Mauricio Macri, que entonces era presidente de la Nación. Fueron muy pocos los que le creyeron sus vínculos con el poder.

De esa manera, solía imponer el miedo ante sus pacientes, quienes en el futuro podían llegar a demandarlo. Uno de ellos fue Mariano Caprarola, que repetía que Lotocki tenía personas muy poderosas que lo ayudaban. De hecho, antes de morir el crítico de moda dijo en una entrevista: "No le hice ninguna demanda porque la verdad es que es un siniestro, es un hijo de puta y no tengo problema en ir a decírtelo. O sea, sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja en hacerle la demanda, la verdad es ¿qué me iba a pagar?”.

Y finalizó: “Yo lo único que quiero es que vaya preso, nada más, así que con (Fernando) Burlando decidimos no hacer nada y sí, cuando me llamen, hablar públicamente. Pero de hacerlo, no le hicimos nada y decidimos quemarlo en todos lados. Si yo hoy digo quién es su protección, termino en un zanjón muerto. Lo protegen y mientras lo sigan protegiendo son dos los hijos de puta. No puedo decirlo porque tengo una madre de 91 años y quiero que me disfrute un poco más".

En ese sentido, Ángel de Brito relató sobre Mariano: "Le costó mucho a Mariano hablar de Lotocki en su momento porque eran amigos, tenía relación, iba a comer a la casa, iba a los cumpleaños y conocía mucho las internas hasta que un día se comenzó a dar cuenta que no era lo que vendía. Tengo un mensaje de él, del 29 de junio de este año, un día que estábamos hablando acá de Silvina justamente y él me hablaba de la protección política que tenía Lotocki".