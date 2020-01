La polémica detrás del "pecho faltante" de Quique Sacco: ¿photoshop o necesita gimnasia?

¿Le falta una teta? ¿O le falta entrenar y por eso se le fue para cualquier lado? Esa pregunta comenzó a hacerse la comunidad de Twitter cuando aparecieron las primeras fotos del periodista Enrique “Quique” Sacco con su novia, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, disfrutando de las playas de la localidad balnearia de Pinamar.

En la foto se los puede ver a los dos junto con el abogado que representa a la familia de la ex legisladora y ex pareja de Sacco, Débora Pérez Volpín, Diego Pirota, y a la esposa del mismo. Pero en lo que se hizo foco fue en las boobies del periodista. Es que una de ellas no estaba a la vista por lo que muchos empezaron a especular con que si había Photoshop mediante.

Sin embargo, una mirada más exhaustiva de la cuestión permite inferir que a Sacco se le fue para el costado uno de sus pechos mientras caminaba. Como no podía ser de otra forma, inmediatamente en la redes sociales no sólo estalló la polémica, sino que además hubo varias burlas sobre la situación.

La pareja regresó de pasar unos días en París, Francia, donde Sacco y Vidal viajaron para descansar en el primer viaje oficial como novios juntos. Vidal, no obstante el lugar en donde estaban, estuvo monitoreando casi en tiempo real las negociaciones para la ley con la que el gobernador Axel Kicillof logró la suba de impuestos, pero que fue mucho menor a lo que efectivamente buscaba.

Ambos llegaron luego de la aprobación de la ley, y decidieron partir rumbo a Pinamar.