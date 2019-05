La conductora Ellen DeGeneres, uno de los rostros más populares de la televisión de Estados Unidos, reveló que fue víctima de abusos sexuales a manos de su padrastro durante su adolescencia.

El relato tuvo lugar en el programa de entrevistas My Next Guest Needs No Introduction, conducido por David Letterman. Allí, DeGeneres recordó que el marido de su madre le manoseó los pechos con la excusa de que había notado un bulto.

"Mi madre acababa de tener una mastectomía. Ella tenía cáncer de mama y él me dijo que sintió un bulto en su otro pecho y que necesitaba sentir el mío. Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente. Y, en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo intentó una y otra vez", expresó la conductora quien definió como "un hombre muy malo" a su padrastro y agregó que su madre Betty no le creyó cuando le contó sobre el abuso.

"No sentimos que valemos la pena"

"Es una historia realmente horrible y la única razón por la que en realidad voy a entrar en detalles al respecto es porque quiero que otras chicas nunca dejen que alguien les haga eso", remarcó. "Él intentó echar mi puerta abajo. Le di una patada a la ventana y salí corriendo, porque sabía que eso iba a ir a más. Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla, porque sabía que eso iba a arruinar su felicidad".

DeGeneres lamentó haber intentado proteger a su madre antes a ella misma y reveló que Betty recién se separó del abusador 18 años después. "Ojalá me hubieran cuidado mejor. Me hubiera gustado que ella me hubiera creído", reflexionó agregando que su madre le ha pedido perdón muchas veces.

"Nosotras no sentimos que valemos la pena, o tenemos miedo de alzar la voz, de decir no", opinó. "Cuando veo a gente contándolo, especialmente ahora, me enoja muchísimo que las víctimas no tengan credibilidad, porque no nos inventamos estas cosas. Y me caen bien los hombres, pero hay muchos que acaban saliéndose con la suya".