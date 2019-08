La preocupación de los panaderos: "Con estos precios de la harina, el pan va a estar 120 pesos"

Tras la devaluación del lunes, uno de los componentes infaltables de la mesa de los argentinos, puede convertirse en una especie de lujo asiático. El aumento instantáneo de la harina obligó a los panaderos a bruscos aumentos del pan, que ya llegó a los tres dígitos. En diálogo con BigBang, Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, define la situación como "dramática".

-El precio del pan estaba hasta el lunes entre 80 y 90 pesos el kilo, y ya estaba retrasado. Hoy lo encontrás entre 100 y 120 en el caso del pan francés y hasta 140 en las figazas y los negritos. Y ojo que ese precio ya estaba retrasado.

-¿A cuánto aumentó la harina?

-Estaba a 950 la más cara. Pero hoy conversaba con un colega y me dijo que había pagado 1470 la bolsa de harina 000, y con otro al que, directamente de Molinos, le habían pasado 1250 pesos. Vos date cuenta que en ese precio de 1470 tenés pura especulación financiera, casi un 50 por ciento de aumento. Entonces te obligan a aumentar. Y lo peor, además, es que se entregaron algunos pedidos sin precio.

-¿Cómo "sin precio"?

-Sí, se entregaron los pedidos de harina sin precio. Los panaderos aceptan porque tienen que seguir trabajando. Y no sólo harina, también entregaron sin precio margarina, grasas y azúcar. Y lo peor es que más de una panadería de barrio está galgueando porque a una panadería de barrio nadie le presta una bolsa de harina, ¿me entendés? Entonces se van a ver obligados a cerrar.

-¿Qué van a hacer los panaderos?

-En principio, esta semana le pedimos mesura a los compañeros y vamos a tratar de hablar con los molinos. De no haber respuesta, vamos a salir a la calle, porque esto atenta contra las panaderías chicas y contra el pan en la mesa de los vecinos.

-Perdón, pero... ¿alguna vez lograron que una vez que aumentó, el precio de la harina baje?

-Y, no... El molinero, si no hay una presión de los medios o del Gobierno, no baja. El precio de la harina está atado al valor del dólar. Con estos precios el kilo de pan francés tiene que costar sí o sí un mínimo 120 pesos. Así que yo les recomiendo a los trabajadores no se coman la curva porque el lunes con la estampida del dólar perdimos el 25 por ciento de los salarios, y con 2000 pesos en el bolsillo no hacemos nada.